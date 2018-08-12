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ABD Türkiye’yi kaybetmek üzere

Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın, “ABD’nin, Türkiye’yi tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıyadır” dedi. Kalın, Türkiye-ABD ilişkilerdeki krize dair Daily Sabah gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

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“FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdiğinde birçok uluslararası yorumcu, Türk devletinin ve ekonomisinin tamamen çökeceğini öngörmüştü. Ancak Türkiye bu karanlıktan daha güçlü çıkarak siyasi istikrar ve iktisadi kalkınma yolunda yürümeye devam etti. Trump yönetimiyle bir papaz yüzünden yaşanan mevcut kriz ve döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye’nin kararlılığını azaltmayacaktır.”

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