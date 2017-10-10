ABD ve Almanya’dan FETÖ’ye para yağıyor

Terör örgütü FETÖ’nün Türkiye’deki kadrolarının ayakta kalması için Balkan ülkeleri üzerinden ABD ve Almanya’dan finans yardımlar geldiği tespit edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün FETÖ ile mücadelede öne çıkan güvenlik birimlerinden olan 81 İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürleri›yle yaptığı toplantıda, başta FETÖ olmak üzere, terör örgütleri ve suç örgütleriyle yapılacak mücadeledeki ‹yeni yöntemlerin› belirlendiği ve uygulamaya alındığı da öğrenildi. Bakan Soylu’nun FETÖ’nün ‘kripto örgüt’ üyelerinin deşifresi ve yargıya çıkarılması için atılacak yeni adımların atılması için talimat verdiği de öğrenildi.

SOYLU’DAN 6 EMİR

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun emniyet müdürlerine verdiği talimatlar arasındaki 6 ana başlığın ise “FETÖ ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan kriptolu örgüt üyelerinin tespit edilmesi, örgütün sivil ve mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettirilmesi, mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonların artırılarak devam ettirilmesi, objektiflerin bu alana çevrilerek mafya yapılanmalarının vatandaşlarımıza musallat olmasına müsaade edilmemesi, terörizmin finansmanına kaynaklık eden uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede uyuşturucunun tarladan torbaya takip edilmesi ve tüm kaçakçılık suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi” şeklinde olduğu öğrenildi. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, terör örgütü FETÖ’nün Türkiye’de hala barınmaya çalışan kripto üyelerinin ayakta kalması için, başta ABD ve Almanya olmak üzere Batılı ülkelerden gelen maddi yardımlar Balkan ülkeleri üzerinden Türkiye›ye ulaştırılmaya çalışılıyor. Bu bağlantıları tespit edilen FETÖ’nün tüm kamu kurumlarındaki hala kendini saklamayı başarmış isimler ile onlara yöneticilik yapan isimlere yönelik operasyonların önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği öğrenildi.