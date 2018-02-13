ABD ve Fransa’dan PKK’ya savaş eğitimi
Nusaybin’deki hendek taktiğinin benzerini Afrin’de uygulayan bölücü hainlere iki ülkeden destek... Amerika ve Fransa’nın, PYD/PKK’lı teröristlere şehir savaşı ve özel harp eğitimi verdiği ortaya çıktı.
AFRİN’DE TESLİM OLAN TERÖRİSTLER İTİRAF ETTİ
ABD'nin 6 aylık periyotlarla terör örgütüne özel harp eğitimi verdiği iddia edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, ABD’nin özellikle terör örgütü mensuplarını şehir savaşı konusunda eğittiği, aynı eğitimin Fransızlar tarafından da verildiği kaydedildi.
ABD SİLAHLANDIRDI
Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Afrin’de uyguladığı taktik ile örgütün daha önce Sur, Nusaybin gibi yerlerde uyguladığı hendek-barikat yöntemi benzerlik gösteriyor. Terör örgütünün uzunluğu kilometreleri bulan tünelleri, İHA’lardan korunma taktikleri, bitişik binalardan kazılan tünellerden açılan yeni ulaşım yolları, betonarme mevzilerinin yanı sıra sivilleri ön safta tutmasının arkasında ABD ve Fransa’dan aldığı eğitimin yattığı ifade edildi.
Yerel kaynakların verdiği ve teslim olan teröristlerce de doğrulanan bilgiye göre, ABD terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği eğitimlerde şehir savaşları ile özel harp taktikleri üzerinde durdu. ABD, Suriye’nin kuzeyinde bulunan 14 askeri üssünde teröristlere periyodik eğitimler verdikten sonra, onları silahlandırarak sahaya sürüyor. ABD ayrıca, örgüte “subay” yetiştirmek için de ayrı bir eğitim veriyor.
FRANSIZLAR DA EĞİTİYOR
ABD’nin 7’si Haseke bölgesinde olmak üzere Malikiye, Kamışlı, Aynel Arap (Kobani), Tel Abyat, Münbiç, Cezire, Tişrin Barajı bölgesinde Tabka’da üsleri var. Ayrıca, Tabka Havaalanı’nda ABD ve Fransa’nın üsleri yer alıyor. Benzer eğitimlerin Rakka operasyonu öncesinde Fransızlar tarafından da verildiği biliniyor. 100 Fransız askeri, danışmanlık ve eğitim amacıyla YPG’ye şehir savaşları konusunda eğitim verdi.
30 BİN KİŞİLİK TERÖR ORDUSU
ABD, eğitim ve silah verdiği teröristlerden ayrıca bir ordu kurma niyetini de daha önce açıklamıştı. Oluşturulacak yeni gücün sınırda güvenlik noktaları kuracağı belirtilmişti. Ancak, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye bu çalışmaya sert tepki göstermişti. ABD’nin 1 Ekim’de başlayan yeni bütçe yılında YPG’ye 2018 yılı için 500 milyon dolar para ayrıldı. Bu miktar 430 milyon dolardı.
PKK’dan teröristlereaylık 210 lira maaş
Mehmetçik’in Afrin’de darbe üstüne darbe vurması üzerine köşeye sıkışan teröristler teslim olmaya başladı. Terör örgütü mensubu Mazlum Raco (26) ile Muhammed Mennan (18) Kastel Cindo köyündeki tünellerde kıskıvrak yakalandı. Pişman olduklarını belirten teröristler PKK tarafından zorla silah altına alındıklarını belirtti. Örgütün kendilerine ilk başlarda 5 bin Suri (yaklaşık 42 TL), operasyon başladıktan sonra 25 bin Suri (210 TL) maaş verdiğini kaydeden Mennan, “İçinde bulunduğum durumdan dolayı çok pişmanım. Şimdi anlıyorum ki bizi öldürülmek üzere ön saflara yerleştirmişler. Teslim olduğum için pişman değilim” dedi.
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