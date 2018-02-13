ABD ve Fransa’dan PKK’ya savaş eğitimi

AFRİN’DE TESLİM OLAN TERÖRİSTLER İTİRAF ETTİ

ABD'nin 6 aylık periyotlarla terör örgütüne özel harp eğitimi verdiği iddia edildi. Yerel kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, ABD’nin özellikle terör örgütü mensuplarını şehir savaşı konusunda eğittiği, aynı eğitimin Fransızlar tarafından da verildiği kaydedildi.

ABD SİLAHLANDIRDI

Terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Afrin’de uyguladığı taktik ile örgütün daha önce Sur, Nusaybin gibi yerlerde uyguladığı hendek-barikat yöntemi benzerlik gösteriyor. Terör örgütünün uzunluğu kilometreleri bulan tünelleri, İHA’lardan korunma taktikleri, bitişik binalardan kazılan tünellerden açılan yeni ulaşım yolları, betonarme mevzilerinin yanı sıra sivilleri ön safta tutmasının arkasında ABD ve Fransa’dan aldığı eğitimin yattığı ifade edildi.

Yerel kaynakların verdiği ve teslim olan teröristlerce de doğrulanan bilgiye göre, ABD terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği eğitimlerde şehir savaşları ile özel harp taktikleri üzerinde durdu. ABD, Suriye’nin kuzeyinde bulunan 14 askeri üssünde teröristlere periyodik eğitimler verdikten sonra, onları silahlandırarak sahaya sürüyor. ABD ayrıca, örgüte “subay” yetiştirmek için de ayrı bir eğitim veriyor.

FRANSIZLAR DA EĞİTİYOR

ABD’nin 7’si Haseke bölgesinde olmak üzere Malikiye, Kamışlı, Aynel Arap (Kobani), Tel Abyat, Münbiç, Cezire, Tişrin Barajı bölgesinde Tabka’da üsleri var. Ayrıca, Tabka Havaalanı’nda ABD ve Fransa’nın üsleri yer alıyor. Benzer eğitimlerin Rakka operasyonu öncesinde Fransızlar tarafından da verildiği biliniyor. 100 Fransız askeri, danışmanlık ve eğitim amacıyla YPG’ye şehir savaşları konusunda eğitim verdi.