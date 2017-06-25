ABD ve NATO’ya rest

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine yaklaşımları sebebiyle ABD, AB ve NATO’ya sert tepki gösterdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Erdoğan, “Şunu tüm dünya bilmelidir, Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler. Fırat Kalkanı’nda Cerablus, Rai, Dabık, El Bab’ta nasıl 2 bin kilometrekarelik alanda Mehmetçik elinden geleni Özgür Suriye Ordusu’yla yaptıysa, bundan sonraki süreçte de aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Bunu bizzat kendilerine de söyledim. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO’da beraber olacağız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceğiz, bu nasıl iştir? O zaman bu NATO’nun yeniden gözden geçirilmesi lazım. NATO’daki iş birliğine, NATO’daki kurallara, atılan bu adımların hepsi aykırıdır” dedi.

DESTEKÇİLERİ DE GÖRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırları boyunca bir terör koridoru kurma girişiminin, Fırat Kalkanı harekatıyla sekteye uğratıldığının altını çizerek, şunları kaydetti: “Maalesef, müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye’nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye’yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar. Ama onlar için iş işten geçmiş olacak. Biz tüm ikazlarımıza rağmen, terör örgütlerine verilen silahlarla ülkemize atılan her kurşunun, dökülen her damla kanın faturasını, o silahların asıl sahiplerine çıkartacağız. Şunu tüm dünya bilmelidir; Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği görecekler.”

BİZİMLE OLAMAZSINIZ

“Meşru müdafaa hakkımızı, devletimizin ve milletimizin bekası için atacağımız adımları engellemek isteyenlere mesajım şudur; bunu ancak 80 milyon nüfusu ve 780 bin kilometrekare vatan toprağı ile tüm Türkiye’yi karşısına alma pahasına yapabilirsiniz. Suriye’de kendisine, yolda seçtiğiniz terör örgütüyle sizin nasıl bir geleceğiniz olur, onu bilmiyorum ama ülkemize saldırıp sonra da arkanıza sığınan terör örgütüyle yol yürüdüğünüz sürece bizimle bir geleceğiniz olmayacağını da çok iyi bilmelisiniz. Aynı şekilde ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan bir diğer terör örgütünün ele başını ve mensuplarını ısrarla topraklarınızda barındırmaya devam ederek, Türkiye’nin gönlünde onulmaz yaralar açıyorsunuz. Benzer bir yaklaşıma maalesef Avrupa ülkelerinde de şahit oluyoruz. Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin, damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır.”

FETÖ’CÜLERİ BİLDİRİN

“Hepinize sesleniyorum; nerede, bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ terör örgütü mensubu varsa bunu bizlere muhakkak bildireceksiniz. Eğer bildirmiyorsanız sorumlusunuz. Bu ümmeti, bu milleti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakınız, Amerika’da bey bey Pensilvanya’da çiftlikte yaşıyor değil mi? Herhalde buradan bir şeyler anlamanız lazım. Amerika bunu niye vermiyor, herhalde buradan da bir şeyler anlamanız lazım. Öyleyse burada bu çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Siz hangi mahallede kim var, bunları gayet iyi bilirsiniz. Bulacaksınız, biz de araştıracağız, inceleyeceğiz, hukuk içinde gereğini de yapacağız.”