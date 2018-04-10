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ABD ve Rusya bilek güreşi yapıyor

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Duma’daki saldırıda kimyasal bomba kullanıldığına dair kanaatin olduğunu, ancak bunun ne olduğunun ve kim tarafından atıldığının uluslararası ilgili kuruluş tarafından araştırması gerektiğini söyledi.

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Bozdağ, “ABD ile Rusya bu konuda bilek güreşi yapıyorlar” dedi. TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozdağ, şöyle konuştu: “Bizim de istihbarat birimlerimiz var. Onlardan gelen değerlendirmeler ve fotoğrafların, görüntülerin yorumu kimyasal silah kullanıldığı izlenimini veriyor. Benim bireysel kanaatim kimyasal silah kullanıldığı yönünde. Uluslar arası toplum birlikte hareket etmek zorunda ve uluslar arası kuruluşlar buna karar vermeli. Onun için bölge uluslar arası kuruluşların incelemesine açılmalı. ABD ile Rusya bu konuda bilek güreşi yapıyorlar. Aslında ilk başta  önlem alınsaydı bu yaşanmazdı. Obama döneminde kimyasal gaz kullanıldığında (kırmızı çizgi açıklaması) müdahale edilseydi bugün yaşananlar olmazdı.” 

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