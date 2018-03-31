ABD’de kafa karışık Macron çam devirdi
Başbakan, Trump’ın “Suriye’den çekileceğiz” açıklaması için “ABD’de yine kafalar karışık” dedi, Macron’un terör örgütüne destek veren sözleri içinse, “Ağır tahrik, kabul edilemez” ifadesini kullandı.
- SEVİL NURİYEVA
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:
- Biz buraya gelince sürpriz gelişmeler oldu. Önce ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den en kısa sürede çekileceğiz dedi. Sonra Fransa’dan Macron’un açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika gidiyor, Fransa mı geliyor?
Vardiya değişimi yapıyorlar; kış vardiyasından yaz vardiyasına geçiş.
GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ
- İşaretler var mıydı, sürpriz mi oldu size de efendim?
Trump sürprizi çok sever. Ama arkasından da Dışişleri, “bizim haberimiz yok” diye bir açıklama yaptı. Yani her zaman olduğu gibi orada kafalar karışık. Bizi bağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı’nın söylediğidir, diğerleri teferruata girer. Dolayısıyla Trump’ı bu cesur kararından dolayı Türkiye olarak tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir, çünkü terör örgütleriyle mücadele ciddi bir meseledir, başka terör örgütleriyle bu mücadele sürdürülebilir değildir. Zaten bu geçici bir işbirliğiydi. Açıklamasında da Başkan, DEAŞ’la ilgili mücadele hemen hemen bitti, bizim de böyle bir birlikteliğe artık ihtiyacımız kalmadı mealinde açıklaması var. Takip edeceğiz gelişmeleri, şu anda bununla ilgili söyleyeceğimiz budur.
MACRON’UN İKİNCİ YANLIŞI
Fransa Başkanı Macron’un yaptığı asla kabul edilebilir bir şey değil. İki sefer üst üste çam devirdi. Bir tanesi, önce Afrin işgal edildi dedi; birinci yanlış buydu. Daha onun üzerinden zaman geçmeden SDG heyetini, yani PKK terör örgütünün elebaşlarını Elize Sarayında kabul etti. NATO müttefiki olan Fransa’nın bu tutumu ağır bir tahriktir. Dolayısıyla kabul etmemiz söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız bu konuda bir telefon görüşmesinde zaten açık açık bu konudaki rahatsızlığımızı, memnuniyetsizliğimizi kendisine ifade etti. Bizim açımızdan hangi ülke terör örgütüyle iş tutarsa tutsun sonuç değişmez. Ülkemizin sınır güvenliği için, milletimizin can ve mal emniyeti için gereken tedbirleri hiç tereddüt göstermeden alırız. Bu konuda bizimle müşterek çalışanlara her zaman kapımız açık. Ama işbirliği yapmıyorlar diye bekleyecek halimiz de yok.
- Fransa’nın Suriye’ye asker göndereceğini düşünüyor musunuz, öyle bir şey var mı?
Bilemem, orada da bu açıklamalar birkaç sefer yapıldı, düzeltildi, öyle dedik böyle demedik falan mealinden gelişmeler de oldu. O bakımdan olayları teyit etmeden, zaten orada belirli bir varlıkları var Fırat’ın doğusunda Ayn el Arab bölgesinde Fransızların bir varlığı var, koalisyon güçleri çerçevesinde.
SURİYE’DE KALICI ÇÖZÜM
- A BD ile Fransa anlaştı mı, siz nasıl değenlendiniyorsunuzr?
Şu aşamada onu söylememiz söz konusu değil. Genellikle Avrupa’daki müttefiklerimiz Suriye işinde biraz arka planda, gölgede kaldıklarını düşünüyorlar, ön plana çıkmanın gayreti içerisindeler. Çıkmalarında bir mahsur yok, yeter ki doğru karar versinler, doğru ortaklar bulsunlar. Bizim de amacımız, Suriye’de sorunları kalıcı halde çözüme ulaştırmak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, eline silah almamış, terör gruplarını işin içine dahil etmeyen ve Suriye’nin bütün paydaşlarını çözüm sürecine dahil etmek. Bunun için Suriye’de Rusya, İran, Türkiye olarak Astana sürecini sürdürüyor, bu konudaki çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan bunu Birleşmiş Milletler Cenevre Sürecine taşımak için girişimler var.
TEL RIFAT’TA SON DURUM
- Tel Rifat’ın kontrol altına alındığına ilişkin açıklamalar, daha doğrusu iddialar vardı. Oradaki son durum nedir?
Şu anda Afrin bölgesiyle daha çok meşgul oluyoruz, oradaki patlayıcı düzenlikleri etkisiz hale getiriyoruz. Orada tabi çok sayıda patlayıcı var, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle patlayıcı sağa-sola yerleştirmişler ki bu harekttan sonra burada bizim kayıplarımız olsun diye. Titizlikle yapıyorlar, ama maalesef zaman zaman da üzücü hadiseler oluyor.
NOSTALJİK FAALİYET
- Casus zehirleme kriziyle beraber Rusya ile Avrupa arasında, Amerika arasında bir gerilim oluştu, nasıl görüyorsunuz gidişatı?
Bu gelişme esasen uzun zamandan beri Avrupa’yla, Amerika’yla Rusya arasında mevcut olan gerginliğin bir sonucu. Yani sadece bu olayı tek başına değerlendirmemek gerekir. Uzun bir süreden beri, biliyorsunuz Rusya’nın Kırım’a müdahalesinden bu tarafa Avrupa ülkeleri, daha sonra Amerika’nın işte seçimler vesaire bunlara müdahale konularıyla beraber bir gerginlik var. Bu gerginliğin bu olayla biraz daha görünür hale gelmesidir.
- Türkiye’nin politikası?
Türkiye’nin politikası çok açık ve seçik. Türkiye bölgede çok çetin bir mücadele veriyor. Bölge ülkeleriyle bu mücadelede yakın işbirliği içerisinde. Dolayısıyla bizim nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok. Zehirlemenin kimin yaptığı daha net değil, peşin hükümlü olamayız. Zehirlemeyi kim yaptı, onun araştırması devam ediyor. Ama prensip olarak bir insanın son vermeyi doğru bir yaklaşım değil.
Başbakan Yıldırım, Saraybosna’da sokakları ve mimarisiyle Osmanlı döneminden izler taşıyan Başçarşı’da, yol boyunca vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
BAĞDAT YÖNETİMİ SİNCAR’DA DUYARLI
- Sincar meselesinde Irak’tan yapılan ‘Denetimi sağladık’ açıklamasından tatmin oldunuz mu? Irak’ın attığı adımlar terör örgütü PKK’yı gerçekten oradan çıkarmaya dönük mü?
Irak Merkezi Hükümeti bu konuda duyarlı hareket ediyor, onu söyleyebilirim. Ben Sayın Başbakan İbadi’yle de görüştüm, bana bütün detayları anlattı buradaki yaptıkları faaliyetle ilgili. Ancak henüz iş bitti diyemeyiz, daha fazla çalışmak gerekiyor. Tercihimiz Irak Merkezi Hükümetinin birinci derecede buralara yönelik gerekli operasyonu yapması veya bizim birlikte yapmamız, bu da mümkün olmazsa biz teröre karşı mücadelemize herhangi bir zaafa uğratmadan devam ederiz.
- İran’ın özellikle Türkiye’nin Irak’taki varlığından rahatsız olduğu biliniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
lİran’ın bugüne kadar bu konuda bize alenen bir serzenişi söz konusu değil. Terör örgütü İran, Irak, Suriye ve bizim için de tehdit. Dolayısıyla İran’ın böyle bir tutum içerisinde olması doğru olmaz.
- PKK’lı teröristler Sincar’dan çekiliyor mu?
Kısmen olduğunu biliyoruz, ama tam durumu tespiti şu anda yapılıyor.
- Rusya’nın Kırım’a girmesine işgal diyor muyuz?
Rusya’nın Kırım’a müdahalesini biz doğru bulmuyoruz.
Başbakan Yıldırım, Umut Tüneli’ni gezdi.
FETÖ’YE KUÇAK AÇMAK MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ
- MİT’in de içinde bulunduğu bir operasyonla Kosova’da FETÖ mensuplarına yönelik bir operasyon gerçekleşti ve bazıları yakalandı. Bu Kosova’nın içinde de çok ciddi bir sarsıntıya yol açmış gibi görünüyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biz ülkemiz aleyhinde faaliyet gösteren, ülkemizde darbe girişiminde bulunan, hala da ülkemize zarar vermeye çalışan terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmamız meşru bir hakkımızdır. Bu faaliyetler çeşitli şekillerde olabilir, yani diplomatik yollarla olabilir, siyaset yoluyla olabilir ve istihbarat servisleri vasıtasıyla da olabilir. Bu sadece Türkiye’ye mahsus bir şey değil, her ülkede bu tip olaylar zaman zaman olur.
- (Bir görevli) Yunanistan ve Almanya FETÖ’cü yatağına dönüştü.
- Evet, bazı ülkeler tabii FETÖ’cülere adeta kucaklarını açıyorlar, onlara gayet güzel imkanlar sağlıyorlar. Bu da tabii dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Bunlarla ilgili de tabii rahatsızlığımızı her fırsatta bu ülkelerle paylaşıyoruz. Bunlarla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü faaliyeti yapma hakkımız her zaman mahfuz.
- Bosna’da defalarca FETÖ vurgusu yaptınız. Orada FETÖ okullarının olduğunu bize söylediler...
- Biz bunların varlığını, bunlarla ilgili sorun olduğunu Bosna’da yöneticiler biliyorlar ve yakın takip ediyorlar.
EKONOMİ GAYET GÜZEL, 2. REFORM PAKETİ YOLDA
Başbakan Yıldırım, ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu: Ekonomik tablo gayet güzel. Dünyanın neresinde yüzde 7.4 büyüme var? Bizim 2003’ten beri yıl ortalaması 7.4 olan var mı? Yok. En yüksek büyüme oranlarından biri. 2011 yılından bu yana en yüksek büyüme oranımız. Türkiye büyümeyi 2018’de de sürdürülebilir şekilde devam ettirecektir, 2019’da, 2020’de de devam edecek. Sınır ne? En az orta vadeli plan, 5,5 ve tercihen yüzde 6 civarında bir büyümeyi Türkiye başarabilecek güce sahiptir, ekonomisi, altyapısı, imk<\#226>nları buna müsaittir. 2018 ekonomi eylem planını da yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Yani özellikle 2017 büyümesi, 2018 büyümesi özel sektör ağırlıklı oluyor. Zaten Türkiye’de özel sektör yatırımları kamunun neredeyse 8 katı. Dolayısıyla bundan sonra da büyüme ihracata bağlı olacak, imalata bağlı olacak ve özel sektöre vereceğimiz destekler, orta ve yüksek teknolojiye sahip stratejik yatırımlara vereceğimiz destekler büyümenin lokomotifi olacak. İkinci bir reform paketi de yakında gelecek. Türkiye ekonomisi, en zor şartlarda bile ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ne zaman gösterdi? 15 Temmuz alçak darbe girişiminden sonra bir çeyrek küçüldük, ondan sonra toparladık, yılı 3.2’yle kapattık, 2017’de rekora imza attık. 2018 sürdürülebilir, dengeli büyüme, enflasyonla mücadele, faizlerin makul seviyelere gelmesi şeklinde özetlenebilir.
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