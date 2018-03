ABD’de kafa karışık Macron çam devirdi

- Sincar meselesinde Irak’tan yapılan ‘Denetimi sağladık’ açıklamasından tatmin oldunuz mu? Irak’ın attığı adımlar terör örgütü PKK’yı gerçekten oradan çıkarmaya dönük mü?

Irak Merkezi Hükümeti bu konuda duyarlı hareket ediyor, onu söyleyebilirim. Ben Sayın Başbakan İbadi’yle de görüştüm, bana bütün detayları anlattı buradaki yaptıkları faaliyetle ilgili. Ancak henüz iş bitti diyemeyiz, daha fazla çalışmak gerekiyor. Tercihimiz Irak Merkezi Hükümetinin birinci derecede buralara yönelik gerekli operasyonu yapması veya bizim birlikte yapmamız, bu da mümkün olmazsa biz teröre karşı mücadelemize herhangi bir zaafa uğratmadan devam ederiz.

- İran’ın özellikle Türkiye’nin Irak’taki varlığından rahatsız olduğu biliniyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

lİran’ın bugüne kadar bu konuda bize alenen bir serzenişi söz konusu değil. Terör örgütü İran, Irak, Suriye ve bizim için de tehdit. Dolayısıyla İran’ın böyle bir tutum içerisinde olması doğru olmaz.

- PKK’lı teröristler Sincar’dan çekiliyor mu?

Kısmen olduğunu biliyoruz, ama tam durumu tespiti şu anda yapılıyor.

- Rusya’nın Kırım’a girmesine işgal diyor muyuz?

Rusya’nın Kırım’a müdahalesini biz doğru bulmuyoruz.

FETÖ’YE KUÇAK AÇMAK MÜTTEFİKLİĞE SIĞMAZ

- MİT’in de içinde bulunduğu bir operasyonla Kosova’da FETÖ mensuplarına yönelik bir operasyon gerçekleşti ve bazıları yakalandı. Bu Kosova’nın içinde de çok ciddi bir sarsıntıya yol açmış gibi görünüyor. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz ülkemiz aleyhinde faaliyet gösteren, ülkemizde darbe girişiminde bulunan, hala da ülkemize zarar vermeye çalışan terör örgütlerine yönelik her türlü faaliyeti yapmamız meşru bir hakkımızdır. Bu faaliyetler çeşitli şekillerde olabilir, yani diplomatik yollarla olabilir, siyaset yoluyla olabilir ve istihbarat servisleri vasıtasıyla da olabilir. Bu sadece Türkiye’ye mahsus bir şey değil, her ülkede bu tip olaylar zaman zaman olur.

- (Bir görevli) Yunanistan ve Almanya FETÖ’cü yatağına dönüştü.

- Evet, bazı ülkeler tabii FETÖ’cülere adeta kucaklarını açıyorlar, onlara gayet güzel imkanlar sağlıyorlar. Bu da tabii dostluğa, müttefikliğe sığmaz. Bunlarla ilgili de tabii rahatsızlığımızı her fırsatta bu ülkelerle paylaşıyoruz. Bunlarla ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan her türlü faaliyeti yapma hakkımız her zaman mahfuz.

- Bosna’da defalarca FETÖ vurgusu yaptınız. Orada FETÖ okullarının olduğunu bize söylediler...

- Biz bunların varlığını, bunlarla ilgili sorun olduğunu Bosna’da yöneticiler biliyorlar ve yakın takip ediyorlar.