ABD’de kafa karışık Macron çam devirdi

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu:

- Biz buraya gelince sürpriz gelişmeler oldu. Önce ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den en kısa sürede çekileceğiz dedi. Sonra Fransa’dan Macron’un açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Amerika gidiyor, Fransa mı geliyor?

Vardiya değişimi yapıyorlar; kış vardiyasından yaz vardiyasına geçiş.

GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ

- İşaretler var mıydı, sürpriz mi oldu size de efendim?

Trump sürprizi çok sever. Ama arkasından da Dışişleri, “bizim haberimiz yok” diye bir açıklama yaptı. Yani her zaman olduğu gibi orada kafalar karışık. Bizi bağlayan Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkanı’nın söylediğidir, diğerleri teferruata girer. Dolayısıyla Trump’ı bu cesur kararından dolayı Türkiye olarak tebrik ediyoruz. Doğru bir karar vermiştir, çünkü terör örgütleriyle mücadele ciddi bir meseledir, başka terör örgütleriyle bu mücadele sürdürülebilir değildir. Zaten bu geçici bir işbirliğiydi. Açıklamasında da Başkan, DEAŞ’la ilgili mücadele hemen hemen bitti, bizim de böyle bir birlikteliğe artık ihtiyacımız kalmadı mealinde açıklaması var. Takip edeceğiz gelişmeleri, şu anda bununla ilgili söyleyeceğimiz budur.

MACRON’UN İKİNCİ YANLIŞI

Fransa Başkanı Macron’un yaptığı asla kabul edilebilir bir şey değil. İki sefer üst üste çam devirdi. Bir tanesi, önce Afrin işgal edildi dedi; birinci yanlış buydu. Daha onun üzerinden zaman geçmeden SDG heyetini, yani PKK terör örgütünün elebaşlarını Elize Sarayında kabul etti. NATO müttefiki olan Fransa’nın bu tutumu ağır bir tahriktir. Dolayısıyla kabul etmemiz söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız bu konuda bir telefon görüşmesinde zaten açık açık bu konudaki rahatsızlığımızı, memnuniyetsizliğimizi kendisine ifade etti. Bizim açımızdan hangi ülke terör örgütüyle iş tutarsa tutsun sonuç değişmez. Ülkemizin sınır güvenliği için, milletimizin can ve mal emniyeti için gereken tedbirleri hiç tereddüt göstermeden alırız. Bu konuda bizimle müşterek çalışanlara her zaman kapımız açık. Ama işbirliği yapmıyorlar diye bekleyecek halimiz de yok.

- Fransa’nın Suriye’ye asker göndereceğini düşünüyor musunuz, öyle bir şey var mı?

Bilemem, orada da bu açıklamalar birkaç sefer yapıldı, düzeltildi, öyle dedik böyle demedik falan mealinden gelişmeler de oldu. O bakımdan olayları teyit etmeden, zaten orada belirli bir varlıkları var Fırat’ın doğusunda Ayn el Arab bölgesinde Fransızların bir varlığı var, koalisyon güçleri çerçevesinde.

SURİYE’DE KALICI ÇÖZÜM

- A BD ile Fransa anlaştı mı, siz nasıl değenlendiniyorsunuzr?

Şu aşamada onu söylememiz söz konusu değil. Genellikle Avrupa’daki müttefiklerimiz Suriye işinde biraz arka planda, gölgede kaldıklarını düşünüyorlar, ön plana çıkmanın gayreti içerisindeler. Çıkmalarında bir mahsur yok, yeter ki doğru karar versinler, doğru ortaklar bulsunlar. Bizim de amacımız, Suriye’de sorunları kalıcı halde çözüme ulaştırmak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacak, eline silah almamış, terör gruplarını işin içine dahil etmeyen ve Suriye’nin bütün paydaşlarını çözüm sürecine dahil etmek. Bunun için Suriye’de Rusya, İran, Türkiye olarak Astana sürecini sürdürüyor, bu konudaki çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan bunu Birleşmiş Milletler Cenevre Sürecine taşımak için girişimler var.

TEL RIFAT’TA SON DURUM

- Tel Rifat’ın kontrol altına alındığına ilişkin açıklamalar, daha doğrusu iddialar vardı. Oradaki son durum nedir?

Şu anda Afrin bölgesiyle daha çok meşgul oluyoruz, oradaki patlayıcı düzenlikleri etkisiz hale getiriyoruz. Orada tabi çok sayıda patlayıcı var, şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemlerle patlayıcı sağa-sola yerleştirmişler ki bu harekttan sonra burada bizim kayıplarımız olsun diye. Titizlikle yapıyorlar, ama maalesef zaman zaman da üzücü hadiseler oluyor.

NOSTALJİK FAALİYET

- Casus zehirleme kriziyle beraber Rusya ile Avrupa arasında, Amerika arasında bir gerilim oluştu, nasıl görüyorsunuz gidişatı?

Bu gelişme esasen uzun zamandan beri Avrupa’yla, Amerika’yla Rusya arasında mevcut olan gerginliğin bir sonucu. Yani sadece bu olayı tek başına değerlendirmemek gerekir. Uzun bir süreden beri, biliyorsunuz Rusya’nın Kırım’a müdahalesinden bu tarafa Avrupa ülkeleri, daha sonra Amerika’nın işte seçimler vesaire bunlara müdahale konularıyla beraber bir gerginlik var. Bu gerginliğin bu olayla biraz daha görünür hale gelmesidir.

- Türkiye’nin politikası?

Türkiye’nin politikası çok açık ve seçik. Türkiye bölgede çok çetin bir mücadele veriyor. Bölge ülkeleriyle bu mücadelede yakın işbirliği içerisinde. Dolayısıyla bizim nostaljik faaliyetlere katılma lüksümüz yok. Zehirlemenin kimin yaptığı daha net değil, peşin hükümlü olamayız. Zehirlemeyi kim yaptı, onun araştırması devam ediyor. Ama prensip olarak bir insanın son vermeyi doğru bir yaklaşım değil.