ABD'deki kumpas davasından alınan skandala karar Hükümetten tepki
Adalet Bakanı Gül, ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin kararına ilişkin, 'İsnat edilen fiillerin uluslararası hukuk bağlamında hukukiliği tartışmalıdır. ABD’nin iç hukukundan kaynaklanan bir durumun yabancı bir ülke vatandaşı için uygulanması hem yargılama yetkisi bağlamında hem de fiilin suç vasfı taşıyıp taşımadığı konusunda açık şaibe oluşturmuştur.' ifadelerini kullandı.
- AA
Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından bazı satırbaşları:
"(ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar) Yargılamaya konu olayın asli faili olduğu iddia edilen şahsın karmaşık ve şaibeli bir şekilde asli tanık haline getirilerek bu şahsın beyanları üzerine jürinin kararını bu yönde vermesi, evrensel hukuk ilkelerinin hiçe sayıldığını ortaya koymaktadır."
"(ABD'deki Hakan Atilla davasında jürinin verdiği karar) Bu süreci, Türkiye’nin yargılama yetkisine, egemenliğine saldırı olarak değerlendiriyor ve kabul etmiyoruz. Terör örgütünün hazırladığı, sürdürdüğü bir süreci kabul edenler, hukuka değil terör örgütüne destek vermektedirler. Türk yargısı ve hukuk düzenine de bir saldırı niteliğindeki bu karar ve sürecin kabul edilmeyeceği aşikardır."
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