Başbakan Yıldırım: ABD’den olumlu işaretler aldık

Başbakan Binali Yıldırım, ABD yeni yönetiminin FETÖ elebaşının iadesi, PKK/PYD’ye verilen desteğin çekilmesi ve Türkiye’deki olumsuz ABD algısını değiştirmesi için bazı somut adımlar atması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “İlk tebrik görüşmelerimizde de bu konulara olumlu yaklaşılacağı yönünde işaretler aldık” dedi. Yunanistan’ın darbeci askerleri iade etmemesinin hayal kırıklığına yol açtığını anlatan Yıldırım, Kardak krizi ile ilgili değerlendirmede de bulundu. Yıldırım, Ege’de Kardak kayalığı benzeri 130 kaya parçası bulunduğunu hatırlatarak, “Sorunları değil, ortak menfaatleri konuşmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu. Yıldırım, gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı sohbette, gündemdeki konularla ilgili soruları şöyle cevapladı:

KARDAK GERGİNLİĞİ: “Yunanistan komşumuz. Coğrafya kaderdir, komşumuzu seçemiyoruz. Mevcut olan ile de geçinmesini, yaşamasını başarmamız lazım. Türkiye, Yunanistan ile ilişkilerini bozacak hiçbir davranış içerisinde değil. Zaman zaman karşı taraftan gelen abartılara, tahriklere de gülümseyerek cevap veriyoruz. Bunu yanlış okumamaları lazım. Savunma Bakanı’nın gidip oralarda, kayalıklarda poz vermesinin bizim açımızdan hiçbir anlamı yok. Ege’deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası, bunların kimliği bile yok, yani kime ait olduğu bile belli değil. Sorunları değil, ortak geleceği, ortak menfaatleri konuşmamız lazım. Ama Türkiye’ye karşı hasmane tutum da kimden gelirse gelsin, Türkiye’nin verecek cevabı her zaman vardır.”

ÇİPRAS’A MEKTUP: “Özellikle son zamanlarda darbecilerin iade edilmemesi meselesi bizim açımızdan bir hayal kırıklığıdır. Ben bu konuda Çipras›a da bir mektup gönderdim. Bu kararın bir kez daha hukuk içerisinde gözden geçirilmesi ve bunların iadesi yönünde bir sonuç beklentimizi ifade ettim. Komşuluğa yakışan da budur.”

ABD İLE 3 BAŞLIK: “ABD ile ilgili üç tane beklentimiz var. Bir; 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başı, sorumlusu, teröristbaşını iade etmeleri. Bu mesele ortada olduğu müddetçe Türkiye’de vatandaşların Amerika yönetimi hakkındaki algısını düzeltmemiz mümkün değil. İkincisi; PKK’nın devamı niteliğindeki PYD/YPG ve şimdi de SDG midir nedir, bunlarla iş tutmaktan vazgeçmeleri lazım. Bir terör örgütünü ortak alarak bir başka terör örgütünü yok etmek Amerika gibi büyük devlete yakışmaz. Üstelik NATO’da başka platformda da stratejik ortaklığımız olan Amerika-Türkiye ilişkilerine de büyük zarar verir. Üçüncü konu da Amerika algısı Türk toplumunda maalesef bugün iyi düzeyde değil. Bunu düzeltme yönünde bazı somut adımlar atması gerekiyor yeni yönetimin. İlk tebrik görüşmelerimizde de bu konulara olumlu yaklaşılacağı yönünde işaretler aldık.”

BÖLÜCÜLERLE AYNI KAMPTA: “Kıyamet koparmaya lüzum yok. ‘Üniter devlet gidiyor, memleket elden gidiyor...’ Kardeşim memleket elden nasıl gidiyor? Memleketi elden götürmek isteyenlerle, bölmek isteyenlerle aynı kampta buluştunuz. Bu ne yaman çelişkidir? Bölücülerle birlikte anılmak ağrınıza gidiyorsa o zaman onlarla birlikte hareket etmeyeceksiniz.”