ABD’den PYD’lilere bomba eğitimi

Terör destekçisi Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) tüm engellemelerine rağmen Afrin Operasyonu son sürat devam ediyor. PYD/PKK’ya ait hedefleri yerle bir eden Mehmetçik’in, müttefiklerini vurmasından rahatsız olan ABD, teröristlere desteğini artık gizlemiyor. Hainlere 5 bin tır dolusu silah yardımı yapan ABD’nin DEAŞ’la mücadele koalisyonunun komutanı Albay Ryan Dillon, “Bizim öğrenciler” dediği PYD/PKK’lilere verdikleri paylacı eğitimi fotoğraflarıyla itiraf etti. ABD’nin tüm uğraşlarına rağmen Afrin’i PYD/PKK’lilere dar eden Mehmetçiğin, operasyonun 40. gününde öldürdüğü terörist sayısı 2184’e çıktı.

OPERASYONDA 40. GÜN

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik 20 Ocak’ta başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 40’ıncı güne girildi. Şu ana kadar 120 civarında köy ve stratejik noktanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Hatay ile Kilis sınırında oluşturulan hilal ile terör unsurlarının Türkiye’ye yönelik roket ve havanlı saldırıları sonlandırıldı. İç kesimlere ve teröristlerin denetimindeki beldelere ilerleyen güvenlik güçleri, bu bölgelerin de terör unsurlarından kısa sürede arındırılmasını hedefliyor.

2184 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesine devam edilen harekatın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 101’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başlangıcından bu yana 2 bin 184 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TSK ve ÖSO güçlerinin bozguna uğrattığı PYD/PKK’lı teröristlere ABD’den destek sürüyor. ABD bir yandan Türkiye’nin Afrin’deki teröristlere yönelik operasyonunu engellemeye çalışırken, diğer yandan da PKK/PYD’li teröristlere eğitim vermeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, dün Twitter adresinde yaptığı paylaşımda, terör örgütü PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğrafını paylaştı. PYD’lilere “Bizim öğrenciler” diyen Dillon, eğitimin amacının teröristlerin el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak olduğunu ifade etti. Dillon’ın paylaşımı büyük tepki çekti.