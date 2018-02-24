ABD’den PYD’ye çift katlı mezar
Terör örgütüne her türlü silah desteği sağlayan ABD şimdi de PYD’nin ölülerine sahip çıktı. Teröristlerin cesetleri için gömülücek yer kalmayınca ABD bölgede çift katlı mezar yaptırdı.
Türkiye’ye parayla vermediği silahları terör örgütü PYD/PKK’ya bedava veren ABD, şimdi de teröristlere ‘mezar’ desteği sağlıyor. Terör örgütlerinin kökünü kazımak için başlatılan Afrin operasyonunda darbe üstüne darbe yiyen terör örgütlerinden 1873 kişi öldürüldü. İnleri de yerle bir edilen hainler, ölülerini gömmek için her gün yer arıyor. Yer bulmakta zorluk çeken örgüt, farklı bölgelere mezarlıklar yaptı. ‘Mezar’ sorunu yaşayan PYD’nin imdadına yine ABD yetişti. ABD’nin her türlü desteğini alan terör örgütü, ölen örgüt üyelerini gömmek için bile finanse ediliyor. ABD’nin yayın organı The New York Times’ın yayınladığı haberde, ölü teröristler için bedava mezar hazırlandığı ve mezarların çift katlı olduğu yazıldı. Mezarların üzeri plastik çiçeklerle süsleniyor ve teröristlerin fotoğrafları da yerleştiriliyor. Yeni gömülen teröristlerin mezarına zeytin ağacının dikilmesi de dikkat çekti.
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