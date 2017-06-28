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ABD'den PYD/YPG açıklaması

Milli Savunma Bakanı Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelişinin ardından The Hotel Brussels'da ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü.

Işık, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gelişinin ardından The Hotel Brussels'da ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi.

Görüşmede, başta Irak, Katar, Suriye olmak üzere bölgesel konular, terörle mücadele ve ikili ilişkilerin ele alındı.

Ayrıca Savunma Bakanı Işık, ABD'nin terör örgütü YPG ile olan ilişkilerinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

GEÇİCİ BİR DURUM

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PYD/YPG ile ilişiklerinin 'tercihten değil zorunluluktan kaynaklanan kısa dönemli geçici bir durum' olduğunu teyit etti.

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