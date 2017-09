AB’de Merkel isyanı

Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı için her yolu deneyen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “Ankara, Avrupa Birliği’ne üye olmamalı. Hatta AB Türkiye’ye karşı bir bütün olarak davranmalı” şeklinde çıkışına birlik içinden çok sert tepki geldi. Merkel, tokat gibi cevap karşısında şoke oldu.



MERKEL’E UYARI



Frankfurt Havalimanı’na darbe vuracak İstanbul’daki 3. Havalimanı ile Rusya gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Türk Akımı’nı durdurmaya çalışan, ancak başarılı olamayan Merkel’e, Avrupa Birliği’nden Türkiye uyarısı geldi.



MACRON’DAN TEPKİ



Merkel’in “Türkiye AB’ye üye olmamalı” sözlerine sert çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ankara önemli ortak” dedi. Atina’ya ziyaretinden önce açıklamada bulunan Macron, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir çatlağın oluşmasını arzu etmediğini belirterek, şunları söyledi: “Türkiye, birlikte karşı karşıya kaldığımız birçok krizde, özellikle göçmen krizi ve terör tehdidine karşı önemli bir ortak. Türkiye-AB arasındaki göçmen anlaşması kesinlikle olumlu sonuçlar doğuruyor. Bu sonuçlar, özelde göçmen krizinde ilk baştan esas sorunla karşılaşan Yunanistan’ın üzerindeki baskıyı azaltmak için etkili.”



ANKARA’YA DESTEK



Almanya Başbakanı’na bir tepki de Finlandiya’dan geldi. Türkiye’ye destek veren Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini, “Ankara ile müzakerelerin kesilmesine karşıyım. Diyalog her zaman en iyi yoldur. Diyalog her zaman kullanışlı bir yoldur. Biliyoruz ki insan haklarıyla ilgili Türkiye’de bazı problemler var. Ancak ben müzakerelerin ertelenmesinden yana değilim” ifadelerini kullandı.



BERLİN’E YÜKLENDİ



Ankara’ya bir destek de AB dönem başkanlığını yürüten Estonya Dışişleri Bakanı Sven Mikser’den geldi. Türkiye’nin AB’nin vazgeçilmez bir partneri olduğunu vurgulayan Mikser, Berlin’i uyardı: “Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm kararların çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası modunda verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kapıyı kapatmak veya kararları duygulara dayalı vermek yanlış olur. Türkiye bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktör. Ben AB ile Türkiye arasında mümkün olduğunca yapıcı bir ilişki olmasını diliyorum.”



DİYALOG SÜRMELİ



Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, “AB, Türkiye’ye kapıyı açık tutmak zorunda” diye konuştu. Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Tajani, şunları kaydetti: “Sığınmacı sorunu, terörle mücadele gibi konular için Türkiye ile diyalog yollarını açık tutmak zorundayız. AB, Türkiye’ye kapıyı açık tutmak zorunda.”



KONUŞMAYA DEVAM



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Merkel’in çıkışını eleştirdi. Mogherini, “Türkiye bölgede önemli bir ortak ve hala AB’ye aday ülke. Bu nedenle Türkiye ile

konuşmaya devam edeceğiz. İç tartışmalarımız ve özellikle Türkiye’deki muhataplarımızla görüşmelerimiz ikili ilişkilerin geleceğini belirleyecek” şeklinde konuştu.



İletişim halindeyim



Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la düzenli iletişimde olduklarını kaydetti. Macron, önceki açıklamasında da, “Erdoğan’la 10 günde bir konuşmak zorunda olan benim” demişti. Erdoğan da “Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmenin onlar için artı değer olduğu noktasında değerlendiririm” karşılığını vermişti.



Erdoğanlı seçim atağı



Almanya’daki Türkler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği, seçim afişlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ile “Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin” sözlerine yer verdi.



Türkiye karşıtı terör örgütlerine kucak açan Almanya’da 24 Eylül’de yapılacak milletvekili genel seçimlerinde yarışacak olan Türkler, seçim afişlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kullanıyor.



Almanya’da yaşayan Türkler tarafından kurulan Alman Demokratlar Birliği (Allianz Deutscher Demokraten / AD-D), dikkat çeken bir seçim afişi ile seçmenlere ulaşmayı tercih etti. Cumphurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı “Türkiye düşmanı partilere sakın ha oy vermeyiniz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim” konuşmasını AD-D, seçim afişlerinde kullandı; konuşmanın çevrisini yaptırarak video hazırlattı.



TÜRK SOKAKLARINA ASILDI



Türklerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden biri olan Duisburg şehrinde sokaklara asılan AD-D seçim afişinde, Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte “Türkiye dostu olanlarla beraber olun, onlara oyunuzu verin, onları büyütelim” ifadeleri yer aldı. Çifte pasaport vurgusu yapan başka seçim afişleri de sokaklara asan parti, Erdoğan’ın yer aldığı seçim afişini daha çok Türklerin yoğun bulunduğu sokaklara astığı gözlendi.



Söz konusu afişle ilgili Alman Demokratlar Birliği Duisburg İl Başkan Yardımcısı Muhammed Bozkurt, “Cumhurbaşkanımızın fotoğrafının yer aldığı afiş, partimizin genel merkezi tarafından alınan kararla hazırlanmıştır. Biz de yerelde seçmene ulaşabilmek için sokaklara dağıtıyoruz. Afişte yer alan sözler de, bire bir cumhurbaşkanının ifadeleridir” diye konuştu.



Mertçe söyleyin



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’in Türkiye karşıtı tutumuna önceki gün sert çıktı. Erdoğan, şunları söyledi: “Türkiye’yi AB tam üyelik müzakerelerini bitirmeye zorlamak; ikiyüzlülüktür, riyakarlıktır, siyasi ahlaksızlıktır. Şu anda adım atması gereken taraf AB’dir. Türkiye’nin AB ile olan mevcut ilişkisine bile tahammül edemiyorsanız çıkın bunu mertçe söyleyin ve gereğini yapın mertçe.”



Gurbetçilerden çağrıya destek



Almanya’daki seçimlerde oy verecek olan gurbetçilerden, “Türkiye düşmanlarına oy vermeyin” çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek geldi. Almanya’ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen Türk vatandaşlarından Özkan Aksu, Erdoğan’ın çağrısını sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Aksu, “Türkiye’ye en yakın olan partiyi seçeceğim, onlara oy vereceğiz” dedi. Almanya’ya dönen Özgür İnce “Almanya Türkiye’ye karşı olursa, Türkiye de Almanya’ya karşı olacak. Dişe diş, başa baş. Bu kadar basit. Oyumuzu da buna göre kullanacağız” diye konuştu.



Milyonlarca kişinin sevdiği lider



İsveç devlet televizyonu SVT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili haber yaparak Erdoğan’ın milyonlarca kişi tarafından sevilen bir lider olduğuna dikkati çekti. SVT, yayınladığı haberde, üçüz bebeklerine Recep, Tayyip ve Erdoğan ismini koyan Sivaslı Kemal-Dilek Akıncı çifti ile yapılan röportaja

da yer verildi. Akıncı çifti, Erdoğan’ın iktidara gelmesinin ardından Türk halkının refah seviyesinin arttığını belirterek, ‘’Erdoğan’dan sonra halk, modern ve yeni inşa edilmiş evlerde yaşıyor. Yeni yollar ve caddeler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Büyük bir lider olan Erdoğan’a minnettarız’’ dedi.