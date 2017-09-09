ABD-FETÖ 17/25 darbe ittifakı

Türkiye'yi durdurma görevini verdiği FETÖ’nün 15 Temmuz darbesi girişimiyle de başarısız olması üzerine ‘üst akıl’ doğrudan devreye kendisi girdi. 15 Temmuz darbe girişiminde ‘parmak izleri’ net bir şekilde ortaya çıkan ABD, taşeronu FETÖ’nün yapamadığını, ‘17/25 Aralık yargı kumpası’nın malzemeleriyle gerçekleştirmeye soyundu. ABD’nin derin devleti ‘neoconlar’, Washington’un çıkarlarına göre bir Ortadoğu düzeni kurmalarına milli politikalarla engel olan Türkiye ve lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmak için, 17/25 Aralık yargı darbesinin Amerikan versiyonunu uygulamaya koydu.Bugün FETÖ firarisi olan eski İstanbul Başsavcıvekili Zekeriya Öz’ün koordinasyonunda sahneye konan 17/25 kumpasının tamamen sahte belge ve montaj ses kayıtlarına dayandığı ortaya çıkıtı. ‘Cemaat’ maskesi altında gizlenen silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar başlatıldı. Bu sırada 17-25 darbe girişimine karışan FETÖ üyesi savcı, hakim ve polislerin neredeyse tamamı ABD ve Almanya gibi NATO ülkelerine kaçtı ve Türkiye’nin iade taleplerine rağmen bu ülkelerde korundu.

Dört yıl önce FETÖ’nün Türkiye›de darbe girişimi için kullandığı Zarrab dosyasının neredeyse birebir aynısı, ABD’de de açıldı. İddialar ve gelişmeler bire bir aynı. ABD’nin kendi kendine koyduğu İran ambargosunu delmekle suçladığı işadamı Reza Zarrab ve buna aracılık ettiğini öne sürdüğü Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı tutukladı.

FETÖ ŞERİFİ BHARARA

FETÖ’cü savcıların uydurma belgelerine dayanan Amerikalı savcılar, yine kumpas belgeleriyle eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan, Zarrab’ın kuryesi olduğu iddia edilen Abdullah Happani ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında tutuklama çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın korumalarına yönelik ABD’de çıkarılan yakalama kararı, Cumhurbaşkanlığı koruma müdürlüğüne silah satışının ABD Senatosu’nca yasaklanması ve son tutuklama kararlarını “Çok pis kokular geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum” diye yorumladı. Neocon’ların son darbe girişiminin kodlarını deşifre eden Ankara, Erdoğan’ın bu çıkışıyla oynanan oyunun farkında olduğunu Washington’a iletti. Türkiye’yi hedef alan kararlara imza atan savcı ve hakimlerin, FETÖ’ye destek veren eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde atanan ve teröristbaşı Gülen ve ABD derin devletiyle bağlantıları ortaya çıkan isimler olması dikkat çekti. Zarrab dosyasını açan savcı Bharara’nın, FETÖ’den ‘himmet’ alan senatör Schumer’e danışmanlık yaptığı ortaya çıktı.

BHARARA GİTTİ KİM GELDİ

Bharara’ın, ayrıca Gezi Kalkışması sırasında Türkiye’deki kamu sitelerine yönelik siber saldırıları FBI adına yönettiği de gözler önüne serildi. STAR’ın 26 Mart’ta ‘Himmeti aldı, FETÖ şerifi oldu’ manşetiyle duyurduğu savcı Bharara-FETÖ ilişkisinde, ABD’li savcının FETÖ’nün yıllık 2.5 milyon dolar ödediği hukuk bürosunun avukatlarından senatör Schumer’in bir numaralı adamı olduğu deşifre edildi.

FETÖ ve ABD derin devletiyle olan ilişkileri ortaya saçılan savcı Bharara, Türkiye’nin de tepkilerinin ardından yeni ABD Başkan Donald Trump tarafından görevden alındı. Ancak kendisi de ‘derin ABD’ tarafından başkanlığı elinden alınmaya çalışılan Trump, FETÖ şerifi Bharara’yı görevden aldı ancak, yerine Bharara’nın yardımcısı New York Güney Bölge Savcıvekili Joon H. Kim getirildi. Kim de FETÖ bağlantılı Bhrara’nın kumpasına kaldığı yerden devam ettirdi.

FETÖ’YÜ KORUMAYA DEVAM

Son olarak eski Bakan Çağlayan hakkındaki kararı aldırdı. ABD’deki Obama dönemi derin savcılarından Channing D. Phillips de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Savcı Phillips de FETÖ okullarındaki yolsuzluk dosyasını kapatan karara imza atmasıyla dikkat çekmişti. Türkiye aleyhtarı bu faaliyetleri yürüten karanlık ‘üst akıl’ iki ülke arasındaki uluslararası anlaşmalara rağmen teröristbaşı Fetullah Gülen ve teröristlerini iade etmeye yanaşmadı. Hain örgüte ise kol kanat germeye devam etti.

15 Temmuz darbesi de Neoconlar’ın işi