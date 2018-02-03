'ABD'nin attığı adımlarla tarafsızlık rolünü kaybettiğini düşünüyoruz'

Çavuşoğlu, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasının Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu yineleyen Çavuşoğlu, ABD'nin Filistin konusundaki arabuluculuk için adil olduğunu yeniden kanıtlaması gerektiğini söyledi.

"ABD attığı adımlarla dürüst ve adil arabuluculuk rolünü kaybetmiştir"

Bundan sonraki süreçte, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınması için çaba sarf edeceklerini, bir taraftan da Filistin üzerindeki kısıtlama ambargo ve zulmün sona ermesi için de mücadele edeceklerini söyleyen Çavuşoğlu bugün Filistin topraklarında illegal bir şekilde yerleşimlerin devam ettiğini söyledi. Çavuşoğlu "Filistin halkının toprakları elinden zora alınmakta ve çalınmaktadır. Önce bu haksızlıkları durdurmak lazım ve ABD gibi bir ülkenin de özellikle arabulucu olabilmesi bu görevini sürdürebilmesi için önce dürüst ve adil olduğunu tekrar kanıtlaması gerekiyor. Çünkü attığı adımlarla bu rolünü kaybettiğini düşünüyoruz. Bir taraftan İslam işbirliği teşkilatı, diğer taraftan Avrupa Birliği ki bu süreçte başta Vatikan olmak üzere Hristiyan dünyasının da sergilediği tavrı takdirle karşılıyoruz ve Kudüs'ün statüsünün korunması konusunda herkes hassasiyetini gösterdi. Yarın akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Roma'ya ya gidip Vatikan'ı ziyaret edeceğiz, Cumhurbaşkanımız papaya gösterdiği tavırdan dolayı burada teşekkür edecektir" dedi.

"Filistin'in kalkınması için çabalarımız devam edecek"

Filsitin'in kalkınması için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve bugün imzaladıkları protokolün esasen sadece Filistin'in resmi bütçesine yapılan katkıyla ilgili olduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Filistin'e yaptığımız maddi yardımlar protokolle sınırlı değildir ve kalmayacaktır. Dolayısıyla Filistin'in kalkınması için okullar, hastaneler, su ve enerji projelerine desteğimiz yine artarak devam edecektir ifadelerini kaydetti.

"Filistin baskılara boyun eğseydi bugün Filistin diye bir halk olmazdı"

Bazılarının bugün yine Filistin'i yaptığı maddi yardımı kesmekle tehdit ettiğini ya da şantaj yaptığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Filistin halkı bu tür baskılara zaten bugüne kadar boyun eğseydi Filistin diye bir halk kalmazdı. Filistin'in ne kadar onurlu bir halk ve millet olduğunu öğrenememişsiniz. Sadece organize sanayi sanayi projesini hayata geçireceğiz ve bu projenin en az 5 bin Filistinli kardeşimize iş imkanı sağlayacağını düşünüyoruz. TİKA, 2004 yılından bu yana Filistin genelinde 500'den fazla projeyi hayata geçirmiştir. Onlardan gelen projelere destek vermeye çalıştık. Gazze'ye insani yardımlarımızı da sürdüreceğiz. Biliyorsunuz İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesi için üç şart ortaya koymuştuk ve bunlardan birisini de biri Filistin'e gönderilen insanı yardımların önündeki engellerin kaldrılmasıydı. Bu yardımlarımıza da artırarak devam ediyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin içindeki birlik ve beraberliğini sağlanması konusunda da üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek El Fetih ile Hamas arasında birlikteliğin sağlanmasına çalışacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Filistin'i karıştırmak için ABD tarafından yayınlanan terör listesine bakıldığında Filistin için önemli şahsiyetleri terör listesine eklendiğini gördüklerini ve bunun yanlış olduğunu bakanlık olarak yaptıkları açıklamayla vurguladıklarını kaydetti.