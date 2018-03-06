ABD’nin ‘general’i kırmızı listede

ABD’li sözcü Manning’in, “General Mazlum ve Suriye’de DEAŞ’tan alınan yerlerdeki yerel askeri konseyleri, DEAŞ ile mücadeleye devam ettikleri sürece desteklemeye devam edeceğiz” sözleri tartışmalara neden oldu.Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway da, ABD’nin desteklediği (YPG/PKK’nın paravanı) SDG’nin komutanı olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Pentagon Sözcüsü Rob Manning’in PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden Ferhad Abdi Şahin’i “General Mazlum” olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Aksoy şu ifadeleri kullandı:“Pentagon Sözcüsü, yine saçmalamaya devam etmiş. PYD/YPG’nin bir terörist örgüt olduğunu hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Geçen bir haber yayımlandı ve ABD’de resmi kurumlar dahil, PYD/YPG’nin PKK’nın bir parçası olduğunu gösteren somut deliller ortaya konuldu. Bundan Pentagon Sözcüsü’nün de haberi olduğunu tahmin ediyorum.”ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Rob Manning’in ‘General’ diye övgüyle söz ettiği teröristbaşı Şahin Cilo Türkiye’nin kırmızı listede aradağı teröristlerden. Kobani/Mazlum kod adlı Ferhad Abdi Şahin tüm talimatlarını PKK’nın Kandil Dağı kadrosundan alıyor. Kandil kadrosunun öne çıkan isimlerinden Cilo, PYD/PKK adına uzun süredir silahlı eylemlerin başında bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 25 Nisan 2017’de Sincar ve Karaçok’a gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından ABD’li komutanların Şahin Cilo’yla kameraların karşısına çıkması büyük tepki toplamıştı. Cilo, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan aranan teröristler listesinin “kırmızı” kategorisinde yer alıyor.