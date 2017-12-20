'ABD’nin Kudüs kararı hayata geçmeyecek'

Başbakan Binali Yıldırım temaslarda bulunmak üzere geldiği Dakka’da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi. Vecid ile basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, ABD’nin Kudüs kararına değinerek, “Tek yanlı bu karar asla hayata geçmeyecek, Filistinlilerin yıllardan beri devam eden haklı davalarında yalnız olmadıkları bütün dünya tarafından er ya da geç anlaşılacak” dedi. Açıklamasına Hasina ve Bangladeş’e teşekkür ederek başlayan Başbakan Yıldırım, “Türkiye ve Bangladeş arasındaki güçlü bağlarımız tarihten gelen dostluğunu ve kardeşlik ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek ve böylece bölgede Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek en temel hedeflerimiz arasındadır. Özellikle 15 Temmuz’da ülkemizde meydana gelen alçak darbe girişimi arkasından Bangladeşli kardeşlerimizin demokrasinin yanında, hükümetimizin yanında yer almalarını unutmuyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede Başbakan Hasina ve Bangladeşlilere iki milletin iyi günde ve kötü günde tek yürek olduğunu bir kez daha hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN VARIZ

İki ülke arasındaki dostluğun bununla sınırlı olmadığını kaydeden Başbakan, Yedi yıl aradan sonra güzel ülkenizi ziyaret etmek, ikili ilişkilerimizi geliştirmek, özellikle son zamanlarda Rohingya mültecilerinin, Müslümanların yaşadığı dramı yerinde görmek ve gerekli desteği yapmak için buradayız. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD’YE ORTAK TEPKİ

Kudüs hakkında açıklama yapan Başbakan Yıldırım, “Kudüs’ün tek taraflı olarak İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesinden sonra ülkemizde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantı’nda Bangladeş’in verdiği desteği takdirle karşılıyoruz ve eminim ki tek yanlı bu karar asla hayata geçmeyecek, Filistinlilerin yıllardan beri devam eden haklı davalarında yalnız olmadıkları bütün dünya tarafından er ya da geç anlaşılacak” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdulhamid tarafından kabul edildi.