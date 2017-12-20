'ABD’nin Kudüs kararı hayata geçmeyecek'
Bangladeş Başbakanı ile ortak açıklama yapan Başbakan Yıldırım, ABD’nin Kudüs kararına değinerek, “Tek yanlı bu karar asla hayata geçmeyecek, Filistinlilerin haklı davalarında yalnız olmadıkları er ya da geç anlaşılacak” dedi.
- STAR / DAKKAİKİ ANLAŞMA İMZALANDI
Başbakan Binali Yıldırım temaslarda bulunmak üzere geldiği Dakka’da Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile bir araya geldi. Vecid ile basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, ABD’nin Kudüs kararına değinerek, “Tek yanlı bu karar asla hayata geçmeyecek, Filistinlilerin yıllardan beri devam eden haklı davalarında yalnız olmadıkları bütün dünya tarafından er ya da geç anlaşılacak” dedi. Açıklamasına Hasina ve Bangladeş’e teşekkür ederek başlayan Başbakan Yıldırım, “Türkiye ve Bangladeş arasındaki güçlü bağlarımız tarihten gelen dostluğunu ve kardeşlik ilişkilerimizi daha da ileriye götürmek ve böylece bölgede Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek en temel hedeflerimiz arasındadır. Özellikle 15 Temmuz’da ülkemizde meydana gelen alçak darbe girişimi arkasından Bangladeşli kardeşlerimizin demokrasinin yanında, hükümetimizin yanında yer almalarını unutmuyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede Başbakan Hasina ve Bangladeşlilere iki milletin iyi günde ve kötü günde tek yürek olduğunu bir kez daha hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.
ÇÖZÜM İÇİN VARIZ
İki ülke arasındaki dostluğun bununla sınırlı olmadığını kaydeden Başbakan, Yedi yıl aradan sonra güzel ülkenizi ziyaret etmek, ikili ilişkilerimizi geliştirmek, özellikle son zamanlarda Rohingya mültecilerinin, Müslümanların yaşadığı dramı yerinde görmek ve gerekli desteği yapmak için buradayız. Elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’YE ORTAK TEPKİ
Kudüs hakkında açıklama yapan Başbakan Yıldırım, “Kudüs’ün tek taraflı olarak İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesinden sonra ülkemizde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantı’nda Bangladeş’in verdiği desteği takdirle karşılıyoruz ve eminim ki tek yanlı bu karar asla hayata geçmeyecek, Filistinlilerin yıllardan beri devam eden haklı davalarında yalnız olmadıkları bütün dünya tarafından er ya da geç anlaşılacak” ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdulhamid tarafından kabul edildi.
İKİ ANLAŞMA İMZALANDI
Çok verimli görüşmeler yaptığını kaydeden Başbakan Yıldırım, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Bangladeş, son yıllarda çok yüksek bir düzeyde büyüme gösteren, bu sene itibari ile yüzde 7 civarında büyüyen hemen hemen dünyada en yüksek ülkelerden biri, dinamik bir ülke ve 2021 hedeflerini ortaya koymuş bir ülke. Bu büyüme ve kalkınma hedefinde Türkiye olarak kardeş Bangladeş’e nasıl katkı sağlayabiliriz bu konuları Başbakan ile ele alma imkanımız oldu. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi gerçekleştirmek alanında kültür alanında, eğitim neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatımız oldu. Bu amaca yönelik iki anlaşmayı imzaladık. Birisi Türk Standartları Enstitüsü, biri de küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki iş birliğini öngören anlaşmadır.”
ARAKAN İÇİN ÇÖZÜM
Rohingya kriziyle ilgili hükümet olarak gerekeni yapabileceklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: “Öyle ümit ediyorum ki Myanmar ve Bangladeş arasında 24 Kasım’da imzalanan anlaşması orta ve uzun vadede Rohingya Müslümanlarının kendi topraklarına dönüşünü mümkün hale getirecektir. BM başta olmak üzere uluslararası camianın da bu sorunu sadece Bangladeş’in sorunu gibi görmekten vazgeçmesi ve insanı yardım ve siyasi çözüm noktasında daha etkin hareket etmesi icap etmektedir. Siyasi çözüm tam olarak sağlanıncaya kadar zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan 1 milyona yakın mültecinin yüklerinin hafifletilmesi, sorunlarının asgari düzeye indirilmesi konusunda da biz Türkiye olarak işin başından beri devrede olmaya gayret ettik. Bundan böyle de Başbakanın ve Bangladeş hükümetinin yönlendirmesiyle, rehberliğinde gerekli katkı ve desteği vermeye devam edeceğiz. Değişik sivil toplum kuruluşlarımız TİKA; AFAD ve Türk Kızılay’ı ve yerel makamlar birlikte BM kuruluşları ile sağlık, eğitim ve barınma gibi faaliyetlerde daha etkin bir şekilde var olmayı sürdüreceğiz.”
YOĞUN GÜNDEM
Başbakan Binali Yıldırım, ziyaret düzenlediği Bangladeş’te bir dizi açılış, temel atma ve anlaşmaya imza attı. Yıldırım, Shaheed Suhrawardy Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yaptırılan kemoterapi ünitesinin açılışını yaptı. Dakka’daki Savar Ulusal Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Yıldırım, yeni yapılacak olan Türk büyükelçiliğinin de temelini attı. Ayrıca Türkiye ve Bangladeş arasında karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik 2 anlaşma imzalandı.
Başbakan Yıldırım’a kızı Büşra Köylübay da eşlik etti.
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