Abdülhamit Gül, adalet bakanı olarak devam ediyor
Abdülhamit Gül, adalet bakanı olarak devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamit Gül'ü yeniden Adalet Bakanı olarak görevlendirdiklerini duyurdu.
ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 12 Mart 1977'de doğan Gül, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, bir süre serbest avukatlık yaptı.
AK Parti 4. Olağan Kongresinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliğine seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Gül, 25. ve 26. Dönemde Gaziantep Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.
AK Parti 5. Olağan, 2. ve 3. Olağanüstü Büyük Kongrelerinde MKYK'de yer alan Gül, AK Parti Genel Sekreterliği görevini yürüttü.
19 Temmuz 2017'de 65. Hükümetin Adalet Bakanlığına getirilen Gül, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi.
Abdulhamit Gül, evli ve üç çocuk babası.
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