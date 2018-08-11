'ABD'ye hukuk dersi verdik'

Tüm dünyaya ‘yargı bağımsızlığı’ söylemi yapan ABD, söz konusu kendi ajanları, operasyonlarda kullandığı FETÖ’cü, PKK’lı teröristlerin yargılanması olunca demokrasi ve yargı bağımsızlığını unuttu. Brunson dosyasını yakından takip eden avukat Cüneyt Toraman, ABD’nin ekonomik saldırılarına rağmen bağımsız yargıya müdahale etmeyen BaşkanRecep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin, ABD ve tüm dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verdiğini söyledi.

TALEPLER KABUL EDİLEMEZ

ABD’nin Türkiye’den ‘tahliye’ taleplerini değerlendiren Cüneyt Toraman, taleplerin ne iki ülke arasındaki ilişkiler hem de uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Toraman şunları söyledi: “ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararına gerekçe olan rahip Brunson davasında, teknik delillerden açık ve gizli tanık ifadelerine kadar sayısız kanıt var. Ancak ABD, tutuklu bulunduğu sırada ‘Türkiye aleyhine tanıklık etmem isteniyor’ diye ses kaydı çıkan yalancı tanık Rıza Sarraf’ın yalan ifadesiyle eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla hakkında mahkumiyet kararı veriyor. Kendi mahkemesindeki bir yalancı tanık ifadesini mahkumiyet için yeterli gören ABD, Türkiye’de Brunson için sayısız tanık ve teknik delille tutuklamayı ‘haksız’ buluyor. Bu, uluslararası hukukta kabul edilemeyecek bir çifte standart. Hakan Atilla davasına bakın, hangi delil var bu davada? Uluslararası ve devletler arası hukuku göz göre göre çiğniyorlar. ABD yargısı, tamamen şantaja, itiraflara, pazarlıkları dayalı bir adalet sistemi. Belediye bandolarına benziyor ABD yargısı.

TÜRK YARGISINA ŞANTAJ

Rahip Brunson’un Türk yargısı tarafından tutuklanması nedeniyle Türkiye’deki siyasilere ve devlete ambargo, Türk yargısına ve devletine açık bir şantaj ve itham. ABD rahip Brunson ‘Din adamı’ diyor ama ne hikmetse görev yeri İzmir’deki Kilise yerine bombaların patladığı Suruç’tan çıkmamış, FETÖ ve PKK’lılarla görüşme içinde. Brunson önce kendi İzmir’deki kilisesinden başlasaydı dinini tebliğ etmeye, ne işi var orada? Brunson papazlık faaliyeti nedeniyle değil, bu faaliyetlerinden dolayı tutuklandı. Üstelik ilk tutuklama talebinden sonra serbest bırakılmış, 13 gün sonra gelen ek delillerle tutuklanmış. Bu bile, Brunson hakkında nasıl bir titiz yargı sürecinin yürüdüğünün göstergesi. ABD’nin ekonomik saldırılarına rağmen bağımsız yargıya müdahale etmeyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye, ABD ve tüm dünyaya hukuk ve demokrasi dersi verdi.”