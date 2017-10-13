ABD'yi avukatı yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı›nca, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un avukatlarının açıklamaları, ABD Büyükelçisi John Bass ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’ın yalanını bir kez daha ortaya çıkardı. FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013’teki kumpası ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri ve askerler, firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmesinin ardından 4 Ekim’de tutuklandıktan sonra Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ne konulan Topuz’u avukatları ziyaret etti.

AVUKATLARI KONUŞTU

Gözaltı sürecinde üç kez avukatıyla görüştüğü belirtilmesine rağmen, ABD Büyükelçisi Bass ve ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert’in, “Avukatıyla görüştürülmüyor, çalışanımızdan haber alamıyoruz” şeklindeki açıklamaları dün bizzat şüpheli Metin topuz’un avukatlarınca yalanlandı.

ÇOK RAHAT GÖRÜŞTÜK

Daha önce gözaltındayken görüşme yapıp yapmadıklarına ilişkin bir soruya ise Akalp, “Bu konuda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil, hukuk kuralları içerisinde zaten görüşme koşulları belli. Dolayısıyla da biz görüşmemizi yaptık. Gözaltı süresinde de müvekkilimizle yasaların tanıdığı koşullar çerçevesinde görüştük. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda da cok rahat bir görüşme yaptık” dedi.

ABD’li Büyükelçi ve Dışişleri Sözcüsü’ne bir tekzib de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Başsavcılık, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’a 30 Eylül, 2 Ekim ve 3 Ekim’de, avukatları Selman Alibaş ve Halit Akalp ile görüşme imkanı sağlandığı ve bu hususun tutanağa geçirildiğini açıkladı.

EŞİ VE AVUKATI ARANDI

Başsavcılık, “Şüpheli Metin Topuz hakkında 25 Eylül’de verilen 7 günlük gözaltı süresi aynı gün eşi A.Ö.T’ye tebliğ edilmiş, 668 sayılı KHK’nin 3/1-m maddesi gereği ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan verilen gözaltı kararı uyarınca şüphelinin avukatlarıyla görüşme hakkı 5 gün süreyle kısıtlanmıştır. Gerek aile fertleri gerekse avukatları tarafından herhangi bir görüşme isteğinin gerçekleşmemesi üzerine başsavcılığımızın talimatıyla 11 Ekim’de eşi A.Ö.T. ve avukatı Selman Alibaş, Silivri Cezaevi idaresi tarafından aranarak gerekli bilgilendirme yapılmış, avukat Alibaş tarafından ziyaretin bugün yapılacağı cevabı alınmıştır” açıklaması yaptı.

NEDEN TUTUKLANDI

Başsavcılık, şüpheli Metin Topuz’un tutuklanma gerekçesini de şu ifadelerle anlattı: “4 Ekim’de İstanbul emniyetinden Başsavcılığımıza sevk edilen şüpheli, ‘Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bir kısım askeri ve siyasal bilgileri temin etmek ve FETÖ’ye üye olmak’ suçlarından mahkemeye sevk edilmiş, nöbetçi İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince müdafiilerinin katılımıyla sorgu sonrasında tutuklanmıştır.”

YALANDA ISRAR ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Büyükelçi John Bass’la birlikte konsolosluk çalışanı şüpheli Metin Topuz’un avukatlarıyla görüştürülmediği iddiasını dillendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, aynı iddiasını dün de sürdürdü. “Türkiye’de Papaz Andrew Brunson ve konsolosluk çalışanlarının FETÖ’yle alakası olduğu yönünde iddialar” olduğu hatırlatılarak bu konudaki yorumu sorulan Nauert, “Türkiye hükümetine yönelttiğimiz sorulardan birisi de bize delil sunmaları oldu.Ayrıca bu kişilerin avukatlarıyla görüşmelerine izin verilsin. Bu kişilerin avukatları tarafından temsil edilmeleri ve görüştürülmelerini umut ediyoruz” şeklinde karşılık verdi.

BİLMİYORLARMIŞ

Basın toplantısında Türkiye hakkında daha fazla soru alınmaması üzerine Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkiliye Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün “Düne kadar herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Dün yapılan başvuru neticesinde cuma günü görüşecektir” yönündeki sözleri yöneltilerek, “Görüştülmediğini belirtmiştiniz, fakat böyle bir talepde bulunulmamış, yorumlarınız nedir” şeklinde soru yöneltildi. Bunun üzerine ise yetkili Bakan Gül’ün açıklamalarını görmediklerini iddia etti.