Abhaz Ayow Platformu 'evet' diyor

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu Abhaz “Ayow Platformu” üyelerini makamında kabul etti. Ziyarette platform üyeleri adına konuşan Ayow Platformu Başkanı Erdal Köse ziyaretlerinin amacını ”bugün platform üyeleri olarak 2000 civarında Abhaz vatandaşı temsilen sayın Topçu’yu ziyaret ederek referandum hakkında düşüncelerimizi aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi; Türkiye’nin geleceği için gerekenin yapılması adına durduğumuz tarafı ifade ettik. Nazik kabulleri için Sayın Topçu’ya Abhaz toplumu adına teşekkür ederiz” şeklinde açıkladı.

Platform Başkanı Erdal Köse Ayow Platformu’nu ve amacını şu sözlerle özetledi:

ABHAZCA’DA EVET: AYOW

“Bu referandumda ‘Ayow’ (Abhazca’da evet demektir) diyen Abhaz'ların ve Kafkasyalıların buluşma noktasıdır. Referandum sürecinde tercihimiz olan ‘Evet’e katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş, bizim gibi düşünen ve aynı kaygılarla bu süreçte evet diyen bütün etnik gruplardaki kardeşlerimize de kapımızın sonuna kadar açık olduğu bir oluşumdur.Biz ‘hayır’ı bizim ‘Evet’imiz kadar demokratik bir tercih olarak değerlendiriyoruz ve bu düşüncedeki kardeşlerimize de sonsuz saygı duymaktayız.Bu platformda hiçbir şekilde algıya müdahale veya manipülasyon söz konusu değildir. Burası dost meclisidir. Biz sadece bu referandumda ‘AYOW’ (EVET) diyoruz ve bunu sesli düşünüyoruz. Bunu bizi merak eden kamuoyuna bildiririz.”

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Topçu ziyarette platform hakkında görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

MEDENİYET COĞRAFYAMIZIN MEDİNE’Sİ ANKARA

“Abhaz kökenli kardeşlerimin platformunun ziyaretinden memnun oldum. Ankara’nın medeniyet coğrafyamızın ‘Medine’si olduğunu hep söylerim. Ankara iri,diri,güçlü olduğunda bizim medeniyetimiz mensubu 1 milyar 700 milyonun her bir ferdinin geleceğe dair umutları daha güçlü olacaktır.

16 Nisan’daki referandum sadece Ankara’yı güçlü hale getirmeyeceğini belirten Topçu “Güçlü Ankara bütün medeniyet coğrafyamız için faydalı olacak. Bu nedenledir ki; AB ülkeleri ve ABD’nin bazı mahfilleri PKK (Kandil) + DHKP-C + HDP + FETÖ bu referandumda ‘hayır’ çıkması için çalışmakta. Sağduyulu vatandaşlarımız bu hususu 16 Nisan’da değerlendirip ‘Evet’ vereceklerdir. Toplumun her kesimi ikbali ve istikbali için ‘Evet’ noktasında buluşuyor. Çünkü Anadolu’da ‘aklın yolu birdir’ derler. Bu millet AB’nin, FETÖ’nün, PKK’nın, HDP’nin durduğu yerden ülkeye, millete, devlete fayda gelmeyeceğini biliyor.”dedi.

Abhaz toplumunun bir oluşum altında inisiyatif göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın Topçu; “80 milyonluk ‘Anadolu Ebrûsu’nun her bir rengi ‘Ay-Yıldız’lı Albayrak’ altında kıyamete kadar bir arada, tam bağımsız güçlü bir Türkiye hayalini 16 Nisan’da ‘Evet’ mührüyle gerçekleştirmiş olacak. Bu vesile Abhaz toplumunu ülkemizin geleceği ile ilgili bu önemli mevzuda tavır ortaya koymalarından ötürü kutluyorum. Onlar Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda 15 Temmuz’da aynı duyarlılığı gösteren dedelerin torunları olarak yakışanı yapmış oldular” şeklinde konuştu.