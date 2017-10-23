AB’nin reçetesi Türkiye’nin üyeliği
Avrupa’nın Bosna’da öldüğünü, Suriye’de ise gömüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahile vuran çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın Bosna’da öldüğünü, Suriye’de ise gömüldüğünü ifade ederek “Sahile vuran çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Vefatının 14’üncü Yılında Aliya İzzetbegoviç’i Anma Programı’nda, ‘Bilge Kral’ın uğruna hayatını adadığı kavganın bugün de devam ettiğini belirterek Suriye’de şahit olunan acıların 25 sene öncesi Bosna’dan farkı olmadığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:
KAN EMİCİLER
“Değişen bir şey yok ama emperyalistler, kan emiciler sömürüyü devam ettiriyor. İşte Arakan’ın halini görüyorsunuz. Peki terör estirenler kim, bir kısım Budistler. Müslümanların içerisinden çıktığı zaman terörist, yaygara büyük ama Hristiyanların içerisinde çıktığı zaman ses yok. Musevilerin içerisinden çıktığı zaman ses yok. Ama Müslümanların içerisinden çıktığı zaman yaygara büyük. Bosna’daki vahşeti görmeyenler, Arakan’daki vahşete de kör, sağır değiller mi? O gün Srebrenitsa’daki soykırıma ses çıkartmayanlar bugün de Halep’teki, Hama’daki, Guta’daki soykırıma da ses etmiyorlar. Halep’ten İdlib’e insanlar kaçarken, sürülürken ses çıkarttılar mı? Hayır. O gün kadın ve çocukların vahşice katledilmesine kayıtsız kalanlar bugün de Myanmar’daki bu Budist terörüne benzer bir tavır takınıyor. O gün katillere alan açanlar, bugün de terör örgütlerini silaha boğuyor. Bir kuruş para almadan onlara 3 bin 500 tır silah gönderiyorlar. İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmedi, değişmiyor.”
Avrupa’nın Bosna’da öldüğünü, Suriye’de ise gömüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Sahile vuran çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır” dedi. Erdoğan, son 7 yılda kadim Avrupa değerlerinin Avrupalılarca itibarsız hale getirildiğini ve tek tek yok edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:
“Bugün Avrupa’nın dünyadaki milyarlarca insan nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın yükseldiği, ayrımcılığın arttığı, Neo Nazi partilerin hükümet ortağı olacak güce ulaştığı bir Avrupa felakete doğru sürükleniyor demektir. İlkelerini kendi elleriyle boğan bir Avrupa’nın geleceği karanlıktır. Şu anki manzara istikbalimiz açısından bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır.”
Avrupalı liderlerden Türkiye’yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini bekleklediklerini vurgulayan Erdoğan “Yabancı düşmanlığını tırmandırmak, hiç kimseye bir fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiyesiz bir Avrupa’nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye, Avrupa’ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa’dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye’dir, Türkiye’nin tam üyeliğidir.”
ÜYELİK İÇİN TAVİZ YOK
Tam üyelik için Türkiye’nin şahsiyetinden, değerlerinden ve onurundan asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Biz, kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz, birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapıkulu değiliz, olmayacağız. Tehditlerle Türkiye’yi esir alacaklarını zannedenler kendi tarihlerinden bihaber gafilleridir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını pek yakında anlayacaklardır. Havlu atmayacak, pes etmeyeceğiz. Ucuz ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz, kendini bilmez siyasetçilerin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Milli gururumuzdan da stratejik hedeflerimizden de taviz vermeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, sözlerinde Aliya İzzetbegoviç’ten alıntı yaparak “Hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” dedi.
O yamyamlar hala yaşıyor
SIRP canilerin Srebrenitza’da yaptığı soykırımı hatırlatan Erdoğan Hollandalı askerlerin 8 bin 372 Boşnak’ı “yamyamlara” teslim ettiğini vurguladı. Erdoğan şöyle dedi: “Ne yaptı Batı? Bu olaylar karşısında ses çıktı mı? Hala bu yamyamlar yaşamıyor mu? Hala yaşıyor. İşte son seçimlerde, Hollandalıların o yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını, hatta hatta bayan bakanımıza varıncaya kadar nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Hollanda’da çalışan işçimin, köpeklerle saldırtmak suretiyle nasıl üzerine çullandırdıklarını gördük. Bakın şimdi yine aynı şey oldu. Türkiye’ye gelecek olan Batı’daki benim vatandaşıma kalkıyorlar, köpeğe üzerini arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Bunların karakterinde var, cibilliyetinde bu var.
"ALİYA" Cesur bir asker, müşfik bir baba, bilge bir liderdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç’i anma programına eşi Emine Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve eşi Sebiya İzzetbegoviç ile katıldı. Konuşmalar öncesinde, Emir Nuhanoviç şefliğinde Lejla Jusic solo performansıyla “Srebrenitsa ve 15 Temmuz Ağıtı”, “Sevdalinka”, Türkçe ve Boşnakça ilahiler seslendirildi. Ardından program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bilge lider Aliya İzzetbegoviç ve geçen yıl vefat eden Bosna aşığı gazeteci Akif Emre’ye rahmet dileyen Erdoğan salondakileri Fatiha okumaya davet etti. Aliya İzzetbegoviç’in sadece bir siyasetçi, düşünür ve aksiyon adamı olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
- GÖNÜL ADAMI
Merhum Aliya, bunların tamamıdır. Hatta çok daha ötesidir. O, sırf Müslüman olduğu, Müslümanca düşündüğü için atıldığı zindanda fikrini ilmek ilmek dokuyan genç bir mütefekkirdir. O yüreğinin bir yarısında Bosna’yı, diğer yarısında Fas’tan Endonezya’ya, Türkiye’den Cezayir’e bütün İslam dünyasını taşıyan bir gönül adamıdır.
- CENKE ATILAN UÇ BEYİDİR
O, savaş meydanlarında cesur bir asker, ailesine müşfik bir baba, arkadaşlarına aziz bir dost, milletini bağımsızlığa taşıyan bir bilge liderdir. Yeri geldiğinde üniformasını giyip, cenk meydanlarına atılan bir uç beyidir Aliya.
- BOSNAMA SAHİP ÇIKIN
(Ölümünden kısa süre önce Aliya İzzetbegoviç’i ziyaret ettiğini hatırlattı) Yanına çıktığımda elimi, avuçlarının içine alıp ‘Buralar evlad-ı Fatihan’dır. Bosnamı koruyun, Bosnama sahip çıkın’ emanetiyle hatırlıyoruz. İnşallah biz de Bosna’yı korumaya, yüceltmeye devam edeceğiz.
- ELPENÇE DİVANI İHANET SAYAR
İzzetbegoviç’in her tavrında Müslüman’a has vakar, özgüven ve tevazu bir aradadır. Batı karşısında eğilmektense, ölmeyi tercih edecek kadar asildir. İçimizdeki sözde aydınların, bütün bunların aksine, Batı karşısında elpençe divan durmayı, Batılı efendilerine şirin gözükmeyi milletine ihanet sayar.
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