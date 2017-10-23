AB’nin reçetesi Türkiye’nin üyeliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’nın Bosna’da öldüğünü, Suriye’de ise gömüldüğünü ifade ederek “Sahile vuran çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Vefatının 14’üncü Yılında Aliya İzzetbegoviç’i Anma Programı’nda, ‘Bilge Kral’ın uğruna hayatını adadığı kavganın bugün de devam ettiğini belirterek Suriye’de şahit olunan acıların 25 sene öncesi Bosna’dan farkı olmadığını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti:

KAN EMİCİLER

“Değişen bir şey yok ama emperyalistler, kan emiciler sömürüyü devam ettiriyor. İşte Arakan’ın halini görüyorsunuz. Peki terör estirenler kim, bir kısım Budistler. Müslümanların içerisinden çıktığı zaman terörist, yaygara büyük ama Hristiyanların içerisinde çıktığı zaman ses yok. Musevilerin içerisinden çıktığı zaman ses yok. Ama Müslümanların içerisinden çıktığı zaman yaygara büyük. Bosna’daki vahşeti görmeyenler, Arakan’daki vahşete de kör, sağır değiller mi? O gün Srebrenitsa’daki soykırıma ses çıkartmayanlar bugün de Halep’teki, Hama’daki, Guta’daki soykırıma da ses etmiyorlar. Halep’ten İdlib’e insanlar kaçarken, sürülürken ses çıkarttılar mı? Hayır. O gün kadın ve çocukların vahşice katledilmesine kayıtsız kalanlar bugün de Myanmar’daki bu Budist terörüne benzer bir tavır takınıyor. O gün katillere alan açanlar, bugün de terör örgütlerini silaha boğuyor. Bir kuruş para almadan onlara 3 bin 500 tır silah gönderiyorlar. İnsan hakları, demokrasi, millet iradesi ve özgürlükler dün Boşnaklara çok görülüyordu. Bugün de Suriyelilere, Filistinlilere, Libyalılara lüks görülüyor. Mazlumlar ve zalimler değişse de zulmü tribünden seyredenler değişmedi, değişmiyor.”

Avrupa’nın Bosna’da öldüğünü, Suriye’de ise gömüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Sahile vuran çocuk bedenleri ise Batı medeniyetinin mezar taşlarıdır” dedi. Erdoğan, son 7 yılda kadim Avrupa değerlerinin Avrupalılarca itibarsız hale getirildiğini ve tek tek yok edildiğini kaydederek, şöyle devam etti:

“Bugün Avrupa’nın dünyadaki milyarlarca insan nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın yükseldiği, ayrımcılığın arttığı, Neo Nazi partilerin hükümet ortağı olacak güce ulaştığı bir Avrupa felakete doğru sürükleniyor demektir. İlkelerini kendi elleriyle boğan bir Avrupa’nın geleceği karanlıktır. Şu anki manzara istikbalimiz açısından bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır.”

Avrupalı liderlerden Türkiye’yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini bekleklediklerini vurgulayan Erdoğan “Yabancı düşmanlığını tırmandırmak, hiç kimseye bir fayda sağlamaz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiyesiz bir Avrupa’nın varacağı yer yalnızlıktır, çaresizliktir, iç çekişmelerdir. Türkiye, Avrupa’ya muhtaç değildir. Asıl muhtaç durumda olan Avrupa’dır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye’dir, Türkiye’nin tam üyeliğidir.”

ÜYELİK İÇİN TAVİZ YOK

Tam üyelik için Türkiye’nin şahsiyetinden, değerlerinden ve onurundan asla taviz vermeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Biz, kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz, birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapıkulu değiliz, olmayacağız. Tehditlerle Türkiye’yi esir alacaklarını zannedenler kendi tarihlerinden bihaber gafilleridir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını pek yakında anlayacaklardır. Havlu atmayacak, pes etmeyeceğiz. Ucuz ayak oyunlarına prim vermeyeceğiz, kendini bilmez siyasetçilerin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Milli gururumuzdan da stratejik hedeflerimizden de taviz vermeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, sözlerinde Aliya İzzetbegoviç’ten alıntı yaparak “Hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır” dedi.