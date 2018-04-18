AB'nin yayınladığı Türkiye ilerleme raporuna hükümetten tepki: Belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkan bir rapor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı Türkiye raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, konuyla ilgili "Komisyona bir mektup yazmayı düşünüyorum. Fasılların açılmaması demek, 18 Mart'a bağlı kalmamak demektir. Adil ve ilkeli bir yaklaşım yok" dedi.

Çelik raporda yer alan "AB değerlerinden uzaklaşma" sözünü ise siyasi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Bakan Çelik ayrıca AB'nin yayınladığı Türkiye raporunu 'belli bir pazarlığın ürünü olarak ortaya çıkan bir rapor' olarak yorumladı.

AB Bakanı Çelik: (AB raporu) Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz.