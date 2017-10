AB’ye rağmen geri çekilme yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları tarafından külliye şeklinde yeniden yapılacak Avrupa’nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camii’nin temel atma töreninde konuştu.Bozdağ, 3 bin kişi kapasiteli bir ibadet yerinin yanında okulları, çarşısı ve kültür imkanlarıyla adeta yeni bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti.

KİRLİ OPERASYON VAR

Türkiye aleyhine yalan ve fitne üzerine kurulu algılar yaratılmaya çalışıldığına işaret eden Bozdağ, bu algılara karşı hakikatin egemen olması için yoğun mücadele ettiklerini söyledi. Hakikatin eninde sonunda yalan ve iftirayı yeneceğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti: “Türkiye ile ilgili Batı’da pek çok kirli algı var. Türkiye’de güvenlik olmadığına dair. Türkiye’deki güvenlik Strazburg’daki güvenlik nasılsa aynıdır. Paris ne kadar güvenliyse Türkiye›de Ankara o kadar güvenlidir. Türkiye ile ilgili ne duyarsanız bir de Türkiye›den o bilgileri teyit edin. Acaba doğru mudur, eğri midir? Göreceksiniz ki pek çoğu yalan iftira. Olmadık şeyler maalesef Türkiye aleyhine algı oluşturmak için kullanılıyor. Avrupa›da ağırlanan DHKP-C’li, PKK’lı ve FETÖ’cü teröristler her yerde kravatlarıyla beraber dolanıyorlar ve her yerde Türkiye’nin aleyhine kanaat oluştumak için yarış içindeler. Gazetelere, televizyonlara, yorumculara para veriyorlar, siyasilere para aktarıyorlar Türkiye›nin aleyhine bir cümle, laf ettirmek, bir raporun altına imza attırmak için. Raporları hazırlıyorlar, götürüp veriyorlar, altına sen sadece imzanı atıyorsun. O raporu sonra alıp değişik sivil toplum kuruluşlarına, partilere, uluslararası örgütlere, ‹falan meşhur zatın raporu› diye gönderiyorlar. Çok net bilgilere sahip olarak söylüyorum. Raporu hazırlayanın adının olduğu, imza atacağı ve imza attığı yer dışında raporun içeriğinden haberi yok. Böylesine kirli bir operasyonla Türkiye karşı karşıya.” Bozdağ, her ülkenin Türkiye ile Türkiye’nin de her ülke ile ilişkilerinde karşılıklı çıkarların esas olduğunu herkesin çok iyi bildiğini dile getirdi. Türkiye ile bir başka ülke arasındaki ihtilaf ve tartışmaların AB kurumlarını etkilemesinin ve AB sürecini etkilemesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Bozdağ, “Bir yerle bir sıkıntı olsa başka yerden bunun bize dönüşü oluyor. Bu büyük bir haksızlık, adaletsizlik, Türkiye’ye karşı bir çifte standarttır.” ifadelerini kullandı.