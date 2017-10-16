AB’ye rağmen geri çekilme yok
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’nin AB üyelik sürecinden vazgeçmeyeceğini belirterek, “Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Geri çekilme niyetimiz yok” dedi.
- STRAZBURG
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatları tarafından külliye şeklinde yeniden yapılacak Avrupa’nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camii’nin temel atma töreninde konuştu.Bozdağ, 3 bin kişi kapasiteli bir ibadet yerinin yanında okulları, çarşısı ve kültür imkanlarıyla adeta yeni bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti.
KİRLİ OPERASYON VAR
Türkiye aleyhine yalan ve fitne üzerine kurulu algılar yaratılmaya çalışıldığına işaret eden Bozdağ, bu algılara karşı hakikatin egemen olması için yoğun mücadele ettiklerini söyledi. Hakikatin eninde sonunda yalan ve iftirayı yeneceğine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti: “Türkiye ile ilgili Batı’da pek çok kirli algı var. Türkiye’de güvenlik olmadığına dair. Türkiye’deki güvenlik Strazburg’daki güvenlik nasılsa aynıdır. Paris ne kadar güvenliyse Türkiye›de Ankara o kadar güvenlidir. Türkiye ile ilgili ne duyarsanız bir de Türkiye›den o bilgileri teyit edin. Acaba doğru mudur, eğri midir? Göreceksiniz ki pek çoğu yalan iftira. Olmadık şeyler maalesef Türkiye aleyhine algı oluşturmak için kullanılıyor. Avrupa›da ağırlanan DHKP-C’li, PKK’lı ve FETÖ’cü teröristler her yerde kravatlarıyla beraber dolanıyorlar ve her yerde Türkiye’nin aleyhine kanaat oluştumak için yarış içindeler. Gazetelere, televizyonlara, yorumculara para veriyorlar, siyasilere para aktarıyorlar Türkiye›nin aleyhine bir cümle, laf ettirmek, bir raporun altına imza attırmak için. Raporları hazırlıyorlar, götürüp veriyorlar, altına sen sadece imzanı atıyorsun. O raporu sonra alıp değişik sivil toplum kuruluşlarına, partilere, uluslararası örgütlere, ‹falan meşhur zatın raporu› diye gönderiyorlar. Çok net bilgilere sahip olarak söylüyorum. Raporu hazırlayanın adının olduğu, imza atacağı ve imza attığı yer dışında raporun içeriğinden haberi yok. Böylesine kirli bir operasyonla Türkiye karşı karşıya.” Bozdağ, her ülkenin Türkiye ile Türkiye’nin de her ülke ile ilişkilerinde karşılıklı çıkarların esas olduğunu herkesin çok iyi bildiğini dile getirdi. Türkiye ile bir başka ülke arasındaki ihtilaf ve tartışmaların AB kurumlarını etkilemesinin ve AB sürecini etkilemesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Bozdağ, “Bir yerle bir sıkıntı olsa başka yerden bunun bize dönüşü oluyor. Bu büyük bir haksızlık, adaletsizlik, Türkiye’ye karşı bir çifte standarttır.” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın en büyük camisi
Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan ve uzun yıllar Avrupa’nın en büyük camisi olarak bilinen Eyüp Sultan Camisi, külliye şeklinde ve Osmanlı mimari özelliklerine uygun biçimde yeniden yapılacak. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı tarafından 1996’da satın alınan ve düzenlenerek 21 yıl boyunca cami olarak kullanılan eski fabrika hangarları yerine, 28 kubbe ve 44 metre yüksekliğinde çift minareli cami ve külliye inşaatının temeli atıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’la birlilke, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa Musa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de katıldı ve Fransız yerel yönetimlerin temsilcileride katıldı. 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişi kapasiteli mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve 260 adet bisiklet parkı da bulunuyor.
BEKLEYEN iKiNCi BİR ÜLKE YOK
Türkiye’nin AB’ye tam üye olmak için mücadele eden bir ülke olduğunu anımsatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “1960 yılından beri mücadele ediyoruz üye olmak için. 1963 yılından bugüne AB’nin kapısında bekleyen ikinci bir ülke var mı? Yok. Yol yürürken oyun içinde kural üstüne kural değiştirilen ve kendi aleyhine pek çok içtihat oluşturulan ikinci bir ülke de yok. Dikkat ederseniz bütün bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, AB sürecinden vazgeçmedi. Açılan fasıllar, bütün konular bittiği halde kapanmadı. Yıllardır açılan faslı kapayamayan bir ülke pozisyonundayız ama Türkiye buna rağmen de bu süreçten vazgeçmedi. Biz şunu iyi biliyoruz. Türkiye AB’ye güç katacak ve AB üyesi olması halinde de buradan güç kazanacak bir ülkedir. İki tarafa da kazan-kazan ilkesi çerçevesinde kazandıran bir süreçtir. Biz bu süreci her türlü olumsuzluğa rağmen sürdürmekte kararlıyız. Süreçten Türkiye olarak geri çekilme niyetimiz yok.”
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