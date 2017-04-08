Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açık ara gidiş artarak devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 TV ve 360 TV'nin ortak canlı yayınında soruları cevapladı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk oylaması anketleri hakkında, "Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı" dedi.

"YENİKAPI MİTİNGİNDEN MUTLU AYRILDIK"

Bu mitingden çok mutlu olarak ayrıldık. İletişimi halkımla orada gerçekten meydanların dilini biraz bilirim bunu da burada yakaladım. Bugüne kadar tabi bir çok büyükşehiri dolaştım ve bütün bu büyükşehirlerde de aynıheyecanı aynı coşkuyu gördük. Bu hafta içerisinde yine gideceğimiz büyükşehirler var. Mesela yarın İzmir'deyiz, İzmirle buluşacağız.