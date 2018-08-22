Açılım kapandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası kırsalında güvenlik güçleri 3 gün önce üç evden erzak çalan teröristleri tespit etti. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri kaçmaya başlayan terörist grubun peşine düştü. İz süren JÖAK’a destek için Tokat ve Gümüşhane’den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât ekipleri kaçış güzergâhında önlem aldı. ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterlerin de destek verdiği operasyonda 20 metre mesafede sağlanan sıcak temas sonucu 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı’nın ‘Aranan Teröristler’ listesinde Kırmızı Kategori’de, başına 4 milyon lira ödül konulan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ‘Sorej K’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu liderliğini üstlenen ‘Zap’ telsiz kodunu kullanan aslen Artvinli Barış Öner’in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun telsizde birbirlerini suçladıkları tespit edildi.

KILIÇDAROĞLU SALDIRISI

Terörist Barış Öner, 25 Ağustos 2016’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik Artvin´in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı´nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. Terörist Öner’in geçen ay kendisiyle aynı kategorideki PKK’lı terörist, ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.

AÇILIM GRUBU ÇÖKTÜ

Bu son operasyonla birlikte örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı. Tunceli’den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner’in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Operasyonların sıklığı, fotokapanlar ve hava desteği ile kıskaca alınan terörist gruptan, 2’si teslim oldu, 6’sı da çatışmalarda öldürüldü. Bölgede geriye sadece 4 terörist kaldı.

Öte yandan Şırnak Besteer-Dereler Kaval Dağı bölgesinde iş birlikçi vatan hainlerinin PKK’lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair güvenlik güçleri istihbarat aldı.

4 İŞBİRLİKÇİ TUTUKLANDI

İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada M.G, İ.G, O.G. ve R.G’nin PKK’lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen işbirlikçiler tutuklandı.

PKK’DA ÇÖZÜLME BAŞLADI