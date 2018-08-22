Açılım kapandı
PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu son operasyon ile TSK tarafından kapatıldı. Gümüşhane kırsalında öldürülen 2 PKK’lı arasında kırmızı listede yer alan Barış Öner de bulunuyor.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Yeşilköy köyü Fındıcak Yaylası kırsalında güvenlik güçleri 3 gün önce üç evden erzak çalan teröristleri tespit etti. Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri kaçmaya başlayan terörist grubun peşine düştü. İz süren JÖAK’a destek için Tokat ve Gümüşhane’den bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekât ekipleri kaçış güzergâhında önlem aldı. ATAK ve Kobra tipi askeri helikopterlerin de destek verdiği operasyonda 20 metre mesafede sağlanan sıcak temas sonucu 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
LİDERLERİ ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlerin PKK’nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığı’nın ‘Aranan Teröristler’ listesinde Kırmızı Kategori’de, başına 4 milyon lira ödül konulan ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner ile ‘Sorej K’ kod adlı İranlı terörist Barış Coşkun olduğu belirlendi. PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Grubu liderliğini üstlenen ‘Zap’ telsiz kodunu kullanan aslen Artvinli Barış Öner’in üzerinden çeşitli eylem planlarına ilişkin notlar çıktığı öğrenildi. Operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Terörist grubunda, yaralılar olduğu belirlendi. Mühimmatı azalan grubun telsizde birbirlerini suçladıkları tespit edildi.
KILIÇDAROĞLU SALDIRISI
Terörist Barış Öner, 25 Ağustos 2016’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik Artvin´in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve Jandarma Er Fatih Çaybaşı´nın şehit edildiği saldırının emrini verdiği gerekçesiyle aranıyordu. Terörist Öner’in geçen ay kendisiyle aynı kategorideki PKK’lı terörist, ‘Zeynel’ kod adlı Mehmet Yakışır’ın öldürüldüğü operasyondan son anda kaçarken telsizini düşürdüğü tespit edilmişti.
AÇILIM GRUBU ÇÖKTÜ
Bu son operasyonla birlikte örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu dağıldı. Tunceli’den 6 yıl önce 12 kişilik grupla geldiği tespit edilen terörist Yakışır ve Öner’in bölgedeki saldırı eylemlerinin emrini verdiği belirtildi. Operasyonların sıklığı, fotokapanlar ve hava desteği ile kıskaca alınan terörist gruptan, 2’si teslim oldu, 6’sı da çatışmalarda öldürüldü. Bölgede geriye sadece 4 terörist kaldı.
Öte yandan Şırnak Besteer-Dereler Kaval Dağı bölgesinde iş birlikçi vatan hainlerinin PKK’lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair güvenlik güçleri istihbarat aldı.
4 İŞBİRLİKÇİ TUTUKLANDI
İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada M.G, İ.G, O.G. ve R.G’nin PKK’lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen işbirlikçiler tutuklandı.
PKK’DA ÇÖZÜLME BAŞLADI
Van’ın Başkale ilçesinin Esenyamaç-Tuluklu bölgesinde teslim olan teröristlerin verdiği bilgiler ışığında Şehit Uzman Jandarma Çavuş İhsan Kaya Operasyonu icra edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki PKK terör örgütünün sözde sorumlusu sağ olarak yakalandı. Söz konusu terörist, güvenlik güçlerine uzun süredir terör örgütünden kaçmak üzere plan yaptığını, ancak fırsat bulamadığını, ayrıca diğer sorumlu düzeyde bulunanlar da dahil olmak üzere birçok teröristin güvenlik güçlerine sığınmak için fırsat kolladığını söyledi.
SOYLU: KARARLILIĞIN EMARESİDİR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul Fatih AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bayramlaştı. Bakan Soylu burada Karadeniz bölgesindeki terör operasyonuna yönelik konuştu: Tunceli-Erzincan hattından Karadeniz’e terörist sızdırmak suretiyle oranın da huzurunu bir şekilde etkilemek istiyorlar. Ama sabır, selamettir. Arkadaşlarımız orada güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, istihbari organlarımız çok ciddi çalışmalar yaptı.
Bundan çok kısa bir süre önce oranın bir liderini almışlardı, sözde lider. Yine kırmızı listede orada insanlarımızın canını yakabilmek için ülkemizin huzurunu bozabilmek için oralarda bulunan bir teröristle beraber kırmızı listeden bir terörist etkisiz hale getirildi. Bu ülkemizin bu konudaki ve liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir. Hiç endişe etmeyin. Bu liderimizin ortaya koymuş olduğu kararlılığın esas itibarıyla en önemli emaresidir.
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