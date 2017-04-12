Acımız taze Kılıçdaroğlu azıcık utanmalı

Birlikte çalıştığı babasının felç geçirmesi üzerine çalışmayı bırakan ve bakımıyla ilgilenen Karalı, hayatını kaybeden babasının ardından çalışma hayatına dönmeye hazırlanıyordu. Karalı, 16 Temmuz’da sözleşme imzalayarak lokanta açacaktı.

DURMA AÇIKLA, YOKSA KONUŞMA

Şehit Karalı’nın annesi Aynur Karalı, oğlunun şehit olmasının acısına hala alışamadığını anlattı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe girişimi” sözüne tepki gösteren Karalı, şu değerlendirmeyi yaptı: ”Utanmadan çıkıp ‘kontrollü darbe’, ‘Sizi denize dökeceğiz’ diyorlar. Eğer Kılıçdaroğlu, bu darbenin kontrollü darbe olduğunu biliyorsa bunu açıklayacak. Ben 15 Temmuz Derneğini de aradım, ‘Biz niye oturuyoruz, niye bu adamları mahkemeye vermiyoruz’ dedim. Benim çocuğum Reis için çıktı, öldü. ByLock’çular için çıkıp, ölmedi.” Karalı, 15 Temmuz Derneği’nde 148 şehit ailesi olduğunu, hepsinin dava açması gerektiğini aktararak şöyle konuştu: “Madem ki bu darbe kontrollü bir darbe, AK Parti’de bu kadar Bylock’çu olduğunu biliyor, bunu çıkıp açıklayacak.”