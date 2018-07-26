Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Türkiye kendi kaderini tayin eden tam bağımsız ve egemen bir ülkedir. Brunson davası da tam bağımsız ve egemen bir ülkede olması gerektiği gibi kendi mecrasında ilerleyecek, yüce Türk adaleti nihai sözü söyleyecektir.' değerlendirmesinde bulundu.