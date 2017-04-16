Adalet Bakanı Bozdağ oyunu kullandı

Bozdağ, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Kaplan İlkokulundaki 1023 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bozdağ, halk oylamasının hayırlı olmasını temenni etti.

Bozdağ, Türkiye'nin her yerinde huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylamasının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması yapılmaktadır. Aynı şekilde Yozgat'ımızda da huzur ve güven ortamı içerisinde halk oylaması devam etmektedir. Büyük bir demokratik olgunluk içerisinde propaganda sürecinin, arkasından halk oylamasının da demokrasimize, Türkiye'mize yaraşır bir olgunluk içerisinde geçiyor olmasından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Artık herkes söyleyeceğini söyledi. Bugün sıra, sözün özünü söyleyecek halkımızdadır. Son sözün sahibi, kararların sahibi Türk halkıdır. Halkımız kararını sandığa yansıtmaktadır. Akşam da millet olarak bu kararı hep beraber öğrenmiş olacağız."

Bugünün, Türk tarihi bakımından çok büyük bir reformun, dönüşümün yapıldığı gün olarak tarihe geçeceğini vurgulayan Bozdağ, "Gördüğüm kadarıyla da halkımız büyük bir çoğunlukla sandığa gidiyor ve iradesine sahip çıkıyor, değişime sahip çıkıyor ve oylarıyla da bu konuda kanaatini sandıklara yansıtıyor. Türk halkının bu sağduyusu, her zaman milletimize ve devletimize kazandırmıştır. Bugünkü halk oylaması da yine milletimizin ve devletimizin kazanacağı sonuçları ortaya koyacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Bakan Bozdağ, okulda oy kullanılan diğer sandıkları da gezerek görevlilere kolaylıklar diledi.