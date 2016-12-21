Adalet Bakaný Bozdað'dan 'Fýrat Kalkaný' açýklamasý

Adalet Bakaný Bekir Bozdað, bugün Fýrat Kalkaný Operasyonunda 14 þehit, 33 yaralý olduðunu belirterek, "Þehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, TSK'ya, milletimize baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum. Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekasý için üzerine düþenleri kararlý þekilde yapmaya devam edecektir." dedi.

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa deðiþiklik teklifinin tümü üzerindeki görüþmeler sürüyor.

Görüþmelerde, Anayasa Komisyonu Baþkanvekili Reþat Petek Fýrat Kalkaný Operasyonunda 14 þehit ve 33 yaralý olduðuna iliþkin TSK'nýn açýklamasýný duyurdu. Petek, þehit olanlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baþsaðlýðý diledi.

Reþat Petek daha sonra siyasi parti temsilcilerine söz verdi.

CHP Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, "Acý haberi aldýk. Bütün milletimizin baþý saðolsun. Ateþ bütün milletimizin yüreðine düþmüþtür. Türkiye hem içeride hem dýþarýda önemli problemlerle karþý karþýya. Millet olarak ciddiyet ve saðduyuyla ülkemizin birliðine sahip çýkmak zorundayýz. Hýrslarýmýzdan arýnmak zorundayýz. Türkiye'nin geleceðiyle ilgili sýkýntýlý bir sürecin içinden geçiyoruz. Türkiye'nin artýk þehitlerin verilmediði, aydýnlýk günlerde buluþabilmesi dileðimi iletiyorum." dedi.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, tüm þehitlere ve Türk milletine baþsaðlýðý diledi. Parsak, "Bu þehit haberlerinin artýk son bulmasýný Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuþtu.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, çok üzücü bir haber aldýklarýný belirterek, "Bir daha böyle olaylarýn olmamasý en büyük dileðimdir." ifadesini kulandý.

AK Parti Grup Baþkanvekili Mehmet Muþ, þehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diledi. Muþ, "Türkiye'nin güvenliðini saðlamak, sýnýrýný korumak, vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini korumak adýna yürütülen Fýrat Kalkaný Operasyonu zorlu þartlarda yürütülüyor. Buradaki hedef, terörist faaliyetlerden milletimizin korunmasýdýr. Milletimizin baþý saðolsun." dedi.

"Çatýþmalar devam ediyor"

Adalet Bakaný Bekir Bozdað da bugün Fýrat Kalkaný Operasyonu sýrasýnda 14 þehit, 33 yaralý bulunduðunu belirterek, þehitlere Allah'tan rahmet diledi.

"Mekanlarý cennet olsun. Ailelerine, TSK'ya, milletimize baþsaðlýðý ve sabýr diliyorum. Yaralýlar da acil þifalar diliyorum." diyen Bozdað, þöyle devam etti:

"Türkiye, ülkemizin ve milletimizin bekasý için üzerine düþenleri kararlý þekilde yapacaktýr ve buna yapmaya devam edecektir. Suriye, Irak'ta olup bitenler Türkiye'nin ulusal güvenliði ile doðrudan ilgili olduðu için orada yürüyen operasyonlar insanýmýzýn güvenliðini saðlamaya yöneliktir. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliðini saðlamak ve ülkemize yönelik tehdidi ortadan kaldýrmak maksadýyla yürüyen bir operasyon. Bu operasyonun siyasi saiklerle deðerlendirmeye tabi tutulmasýný doðru görmüyorum. Çünkü bunun üzerinde hepimizin hassasiyetle durmasý gerekir. Bu operasyon sýrasýnda 138 DEAÞ'lý terörist de etkisiz hale getirilmiþtir.

El-Bab'ýn etrafý kuþatýlmýþ ve önemli yerler de ele geçirilmiþtir. Orada çatýþmalar devam ediyor. Ýnþallah Türk Silahlý Kuvvetleri, milletimizden ve devletimizden aldýðý güçle orada DEAÞ terör örgütünü tamamen etkisiz hale getirecektir, buna yürekten inanýyorum."