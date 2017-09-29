Adalet Bakanı Gül: “Bu topraklarda asla bir senaryoya, asla bir oldu bittiye izin veremeyiz"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bu topraklarda asla bir senaryoya, asla bir oldu bittiye izin vermeyeceklerini belirterek, "FETÖ, PKK, DAEŞ’i hangi terör örgütü ve bunları kullanan kuklacıların hepsine gereken dersi vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti bunların önünde aska diz çökmeyecektir" dedi.

Bakan Gül, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Antalya’da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Rıza Sümer tarafından çiçekle karşılanan Bakan Gül, vatandaşlarla da tek tek tokalaştı. Bakan Gül, daha sonra toplantı salonunda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Gül, AK Parti doğduğu günden bu yana her yerde olduğu gibi Antalya’da da güzel işler yaptığını kaydetti.

Bu kutlu davada ‘Durmak yok yola devam’ diyen bir aile olduklarının altını çizen Bakan Gül, o nedenle kendileri ile yarışmaları gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, daha sonra Antalya Adliyesi'nde aşure etkinliğine katıldı. Yapılan duanın ardında Bakan Gül, Başsavcı Ramazan Solmaz ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

"Rahatsız oldukları Türkiye'nin büyümesi"

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada AK Parti’nin kendi kendisi ile yarışması gerektiğine değinen Bakan Gül, “Bizleri bu çatı altına toplayan amaç elbette büyük Türkiye idealidir. Türkiye’yi hasta adam diye yatağın mahkum etmek isteyenler, Başbakanını ülke ülke dolaşan bir Türkiye istediler. Türkiye ne olsun ne ölsün biz böyle seviyoruz dediler. 3 Kasım 2002’de Anadolu ihtilaliyle milletin adamı geldi, hasta adam Türkiye’yi dünya lideri yapmak için yola koyuldu. Rahatsız oldukları mesele budur. Türkiye ekonomik, siyasi ve borçlarını ödediği için Türkiye’den korkmak gerekir diye karşıt bir kampanya başlattılar. Mesele büyük Türkiye yolunda ilerleyen Türkiye’yi geriletmek için verilen mücadeledir. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye hasta adam olmaya devam etseydi, ekonomik ve siyasi krizlerle boğuşsaydı aleyhimizde kampanya yapan kimse bu lafları söylemezdi. Rahatsız oldukları Türkiye’nin büyümesi ve yönetime milletin gelmesidir.”diye konuştu.

"Türkiye diz çökmeyecektir"

Türkiye’nin ufalanmasına, bölünmesine, hasta adam olmasına içeride ve dışarıda asla izin vermeyeceklerini işaret eden Bakan Gül, “FETÖ, PKK, DAEŞ’i hangi terör örgütü ve bunları kullanan kuklacıların hepsine gereken dersi vermeye hazırız. Türkiye Cumhuriyeti bunların önünde aska diz çökmeyecektir” dedi.

"Anamuhalefet yok"

Türkiye’nin AK Parti davasıyla kaderini bütünleştiren bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Gül, “Bu topraklar bize şehitlerimizden kalan mukaddes topraklardır. Bu topraklarda asla bir senaryoya, asla bir oldu bittiye izin veremeyiz. O nedenle bulunduğumuz ortamı yeterli görmeyeceğiz. Türkiye’de maalesef bir ana muhalefet yok. Seviyeler ortada. Geldikleri seviye herkesin gözü önündedir. Ama biz kendi eleştirimizi de kendimizi yaparak AK Parti hükümetleri olarak 3 kat daha büyüttük ama yetmez diyoruz, 5 kat daha büyütmek için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’deki siyasi istikrarı daha sistematik daha kalıcı hale getireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

"Millete tepeden bakan parti değiliz"

Bakan Gül, Türkiye’nin geleceğin daha aydınlık olması için temposunun daha da artması gerektiğini belirterek, “Ülke genelindeki kongrelerimiz birlik beraberlik içinde gerçekleşiyor. Bu kongrelerden güçlenerek çıkacağız. Etrafımızda yaşanan gelişmeleri görüyoruz. Bugün AK Parti Hükümeti ve başımızda Cumhurbaşkanımız olmasaydı, yanı başımızdaki ülkeleri görüyoruz. Türkiye’nin beka mücadelesi verdiğimiz bugünlerde hepimize önemli görevler düşüyor. AK Parti, Türkiye sevdasının, Türkiye’nin bekasının, Türkiye davasını bir memlekete davası bilmiş bir parti topluluğudur. Değişimi dönüşümü çok iyi yakalayan bir partiyiz. Asla millete tepeden bakan bir siyasi parti değiliz. Biz asla millete efelik efendilik taslayacak bir siyasi hareket değiliz. Biz milletin tabelasını büyüttüğü kutlu harekatın mensubuyuz. AK Parti ve Türkiye bugünlere kolay gelmedi. Bu millete güdülecek bir koyun sürüsü gibi bakan anlayış vardı. Bir yeter söz milletin, dedi Menderes idam sehpasına gönderildi. Son yaşanılan gelişmelerden Gezi süreci 17-25 Aralık bu hadiseler milletin kendisini yönetmesinden rahatsız olanların ortaya koyduğu senaryodur. Bu senaryoyu aldı millet tarihin karanlık çöp tenekesine attı” diye konuştu.

"Kuzey Irak açıklaması"

Türkiye’nin duruşunu koruyan bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Gül, “Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen sözde referandum, Türkiye tarafından şiddetle kınanmıştır. Referandumun meşru kabul edilmesi mümkün değildir. Bu tür konularda asla vatandaşlarımızı zorda bırakacak hiçbir uygulamaya müsaade edemeyiz. Türkiye’nin bu doğrultuda adımlarını atmaya devam edecektir. Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğünden yanadır, bunu savunmuştur, bu duruşu savunmaya devam edecektir” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, dertleri olduğunu dile getirerek, millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldiklerini kaydetti.

"Üye sayısı hedefi"

İl Başkanı Rıza Sümer ise, “Antalya’da zor bir bölgede görev yapıyoruz. Antalya’da iğneyle kuyu kazıyoruz, 1 Kasım 2015’de yüzde 43 ile Antalya’da rekora imza attık. Antalya’da önemli hizmetleri bizim dönemimizde kazandı. Antalya’da güçlü bir şekilde 2019 hedeflerine ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kongre sürecimizi devam ediyor. 12 ilçede kongremiz tamamladık. 2019’da yeni ve güçlü bir ekiple yolumuza devam edeceğiz. 325 bin üyeye ulaştık, 2019 yılına kadar 500 bin üye ye ulaşacağız” dedi.

Antalya’da 15 Temmuz FEÖTÖ kalkışmasında bir kuşlun dahi atılmadığını dile getiren Sümer, hanilerin en ağır şekilde cezalandırılması için konusun takipçisi olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Sümer, Bakan Gül’e el dokuması Döşemelatı halısı hediye etti.

Bakan Gül aşure dağıttı

Bakan Gül, daha sonra Antalya Adliyesi'nde aşure etkinliğine katıldı. Yapılan duanın ardında Bakan Gül, Başsavcı Ramazan Solmaz ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Bakan Gül, Antalya'da fiziki olarak çok iyi mekanlar yapıldığını belirterek, Türkiye'de adliye binalarının yenilenmesi noktasında bir seferberlik başlatıldığını kaydetti. “Milletimize daha güzel hizmet vermek için hizmetlerimiz devam edecek” diyen Bakan Gül, " Yargı mensuplarımız ve adliye çalışanlarımız için fiziki ortan be kadar güzelleşirse daha verimli çalışıyorlar. Bu gelinen noktayı milletimiz takdir ediyor. Aşure Günü ve Muharrem ayımız kutlu olsun" dedi.