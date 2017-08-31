Adalet Bakanı Gül: Huzuru bozmaya çalışan girişimlere asla izin verilmeyecek
Adalet Bakanı Gül, İzmir'in Buca ilçesinde cezaevi servis otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlama hakkında, 'Devletimizin birliğini, bekasını ve milletimizin huzurunu bozmaya çalışan bu tür girişimlere asla izin verilmeyecektir.'
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