Adalet Bakanı Gül, makam odasında vurulan savcıyı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10 Ekim'de adliyedeki makam odasında polis memuru Turgur Avcı tarafından beylik tabancasıyla 5 kurşunla vurulan Korkuteli Cumhuriyet Savcısı A. Kadir Küçüköner'i tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Göğüs Cerrahisi Servisi'nde ziyaret etti. Küçüköner'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Gül'e, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı eşlik etti. Bakan Gül ve beraberindekileri Savcı Küçüköner'in babası Suphi Küçüköner karşıladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Basına kapalı ziyaret ardından açıklama yapan Bakan Gül, Savcı Küçüköner'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Silahlı saldırıda Küçüköner'e 5 el ateş açıldığını kaydeden Bakan Gül, "Görevi başında hakim ve savcılarımıza yapılan bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz. Çok şükür ki savcımızın durumu çok iyi. Ailesi de o günden beri yanında. İnşallah yakın zamanda da taburcu olacak. Ben bu vesileyle üniversite rektörüne, hocalarımıza, çalışanlarına ve ilgisini esirgemeyen tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

20 DAKİKADA SEVK EDİLDİ

Savcı A. Kadir Küçüköner'in Korkuteli İlçesi'nden ambulans helikopterle 20 dakikada Antalya'ya sevkinin gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Gül, "Bu Türkiye'de geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok tarihi bir vakadır. Bir örnektir. Ambulans helikopter zamanında müdahalede çok önemli etki sağlamış. Çok şükür hayati bir tehlike olmadan en yakın zamanda taburcu olarak meslek hayatına dönecek" diye konuştu.

"YAKINDA İDDİANAME HAZIRLANIR"

Savcı A. Kadir Küçüköner'in son kararnameyle Yargıtay Tetkik Hakimliği görevine getirildiğini de hatırlatan Abdülhamit Gül, "Ben tekrar yargı camiamıza, adliye çalışanlarımıza 'Büyük geçmiş olsun' diyorum. Bu tür saldırıları hangi meslekten olursa olsun, mesleğini yaparken, ister sağlık personeli olsun, ister adliye personeli olsun, bu tür vakaların yaşanmamasını diliyorum. Korkuteli Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. 2 tutuklu var. En yakın zamanda herhalde iddianame hazırlanır, soruşturma tamamlanır diye bilgi aldık. Bunu da takip edeceğiz, tekrar geçmiş olsun" dedi.