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Adalet Bakanı Gül: Tüm mazlum coğrafyaya bir an önce huzur gelmesi için dua ediyoruz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Arakan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaya bir an önce huzur gelmesi için dua ettiklerini söyledi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Arakan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaya bir an önce huzur gelmesi için dua ettiklerini belirterek, "Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye'den başka bu meseleyle insani ve vicdani ilgilenen kimse yok. İnşallah Türkiye'nin bu çabaları da sonuç verir." dedi.

Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Burada partililerle tek tek tokalaşan Gül ve Şimşek, çocuklara hediyeler dağıttı.

Törenin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, partide büyük bir heyecan ve coşkunun var olduğunu, yaklaşan kongrelerin de düğün ve bayram havasında geçmesini beklediklerini vurguladı.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Gül, şöyle konuştu:

"Arakan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaya bir an önce huzur gelmesi için dua ediyoruz. Görüyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye'den başka bu meseleyle insani ve vicdani ilgilenen kimse yok. İnşallah Türkiye'nin bu çabaları da sonuç verir. Dünyadaki mazlumlar, ezilenler, Müslümanlar, garip gureba, fakir fukaranın ezilmediği, adil bir dünyaya bu bayram vesile olur."

Bayramdaki sloganın "Dualarda buluşalım" olduğunu anımsatan Gül, 80 milyon vatandaşla dualarda buluşacaklarını sözlerine ekledi.

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