Adnan Oktar hakkında 81 ilde suç duyurusu
DİYANET-SEN, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle 81 ilin savcılıklarına suç duyurusunda bulunacak.
Diyanet-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu milletin örfünü, adetini hiçe sayarak, kendince yeni bir din oluşturma gayreti karşısında, tepkimizi en üst perdeden göstermeye hazırız” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu ülke, geçmişinde nice sahte peygamberler iddiasıyla karşı karşıya bırakılmış, dinin gerçek savunucuları susturulmuştur. Bugün suskunluğun artık eskisi gibi olmayacağı aşikardır. Siyonist güçleri arkasına alıp bu ülke sınırları içinde dini saldırı metotlarına yeni bir metot ekleyen bu ahlaksız yapı karşısında da susmayacaktır.”
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