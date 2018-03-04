Afrika Erdoğan’ı Bağrına bastı
Avrupa ve Amerika’nın kaynaklarını sömürmek için her yolu denediği Afrika’da Türkiye bayramı yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika turu, Kara Kıta’ya umut oldu. “Ümmetin lideri” olarak tanımlanan Erdoğan, kendisini bağrına basan halka mesaj verdi: “Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunu tamamladı. Gittiği 4 ülkede de sıcak karşılanan Erdoğan’ı Afrika halkı ve liderleri bağırlarına bastı. Afrika açılımı çerçevesinde bu kıtayla ilişkileri güçlendirmek için her yolu deneyen Cumhurbaşkanı’na halk sevgi gösterilerinde bulundu.
GÜÇLÜ BAĞLAR
Türkiye’nin, Osmanlı’nın Kara Kıta’yla kurduğu güçlü bağları geleceğe daha da güçlendirerek taşımak için her yolu denemesi Afrika’da bayram havası yarattı. Batı, sömürmek için her yolu denerken Ankara’nın ekonomiden savunmaya kadar Kara Kıta’yı güçlendirmek için her şeyi yapması, Afrika’ya umut oldu. Kara Kıta’nın ‘zincirlerini kırması’na büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çabası Afrika’da büyük takdir topluyor. “Ümmedin lideri” olarak tanımlanan Erdoğan’ın bu hamleleri de Afrika’da karşılık buluyor.
HÜKÜMETE DESTEK
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümetine tam destek veren Afrika ülkeleri, FETÖ okullarını bir bir kapatıyor. Hainlerin okullarının lisansları iptal edilirken, Maarif Vakfı’yla ‘okul’ çalışmalarına başlandı. “Afrika’ya biz sömürgeci mantığıyla değil, muhabbetle yaklaşıyoruz” diyen Erdoğan, 4 ülkeye yaptığı ziyareti Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.
VERİMLİ GEÇTİ
Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı “Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz” dedi. Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir’i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, “Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
KARDEŞLERİMİZİ SEVİYORUZ
Moritanya’da sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı, şu görüşlerini paylaştı: “Özel sektörümüzün de Moritanya’ya yatırımlarını artırmasıyla ilişkilerimizi ‘kazan-kazan’ esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali’nin de istikrarı için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız. Biz, hiçbir ayrım yapmadan Afrika’yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz.”
Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Kelta, Erdoğan’a Mali’nin en yüksek devlet nişanını takdim etti.
İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI
Afrika turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Mali’nin başkenti Bamako’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca yenilenip ekipman desteği verilen İşitme Engelliler Okulu’nda incelemelerde bulundu. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Mali’nin tarihteki önemli ticari ve ilmi misyonunu yeniden üstlenerek, güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Törende öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı ve Mali Milli Marşı’nı söyledi.
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