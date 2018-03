Afrika Erdoğan’ı Bağrına bastı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika turunu tamamladı. Gittiği 4 ülkede de sıcak karşılanan Erdoğan’ı Afrika halkı ve liderleri bağırlarına bastı. Afrika açılımı çerçevesinde bu kıtayla ilişkileri güçlendirmek için her yolu deneyen Cumhurbaşkanı’na halk sevgi gösterilerinde bulundu.

GÜÇLÜ BAĞLAR

Türkiye’nin, Osmanlı’nın Kara Kıta’yla kurduğu güçlü bağları geleceğe daha da güçlendirerek taşımak için her yolu denemesi Afrika’da bayram havası yarattı. Batı, sömürmek için her yolu denerken Ankara’nın ekonomiden savunmaya kadar Kara Kıta’yı güçlendirmek için her şeyi yapması, Afrika’ya umut oldu. Kara Kıta’nın ‘zincirlerini kırması’na büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çabası Afrika’da büyük takdir topluyor. “Ümmedin lideri” olarak tanımlanan Erdoğan’ın bu hamleleri de Afrika’da karşılık buluyor.

HÜKÜMETE DESTEK

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümetine tam destek veren Afrika ülkeleri, FETÖ okullarını bir bir kapatıyor. Hainlerin okullarının lisansları iptal edilirken, Maarif Vakfı’yla ‘okul’ çalışmalarına başlandı. “Afrika’ya biz sömürgeci mantığıyla değil, muhabbetle yaklaşıyoruz” diyen Erdoğan, 4 ülkeye yaptığı ziyareti Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi.

VERİMLİ GEÇTİ

Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan Afrika ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı “Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz” dedi. Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir’i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini kaydeden Erdoğan, “Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz” değerlendirmesinde bulundu.