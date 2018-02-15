Afrika evlatları için FETÖ’yü temizlemeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya geldi. Toplantı sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye burslarıyla her yıl onlarca genç Gambiyalı’nın Türkiye’de eğitim-öğretim aldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Halihazırda 120 Gambiyalı öğrenci tarım, mühendislik, ziraat, tıp, ekonomi eğitim gibi alanlarda lisans, yüksek lisans, doktora seviyesinde eğitim görüyor. Bunun yanında Türk özel sektörünü, Gambiya ile karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması için de teşvik ediyoruz. Sayın Barrow da Türk iş adamlarına güçlü destek veriyor. “

BÜYÜK TEHDİT

Gambiya’nın, FETÖ ile mücadeleye en kararlı desteği veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Afrika kıtasında FETÖ okullarını kapatan ilk ülke olduğunu hatırlattı. Erdoğan, bu nedenle Gambiya Hükümeti ve halkına teşekkür etti. Erdoğan, FETÖ’ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Çıkarları için kan dökmekten çekinmeyen bu yapı, sadece Türkiye için değil varlık gösterdiği tüm ülkeler için büyük bir tehdittir. Afrikalı dostlarımız, örgüte yönelik ne kadar erken tedbir alırsa kendileri, çocukları ve gelecekleri için o kadar iyi olacaktır” dedi.

MAARİF DEVRALDI

Birçok ülkede FETÖ okullarının Maarif Vakfı tarafından devralındığını aktaran Erdoğan, Banjul’da da 2017 yılı eylül ayında Türk Maarif Vakfı İlköğretim Okulu’nun faaliyete geçtiğini söyledi. Erdoğan, Gambiya Hükümeti’ne okula verdikleri destekten dolayı şükranlarını ifade etti.

EĞİTİM ANLAŞMASI

İki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını anımsatan Erdoğan, “Bu anlaşmanın iş birliğimizin gelişmesine sağlayacağı katkının bütünüyle iki ülke halkının kül türel yakınlaşmasını da perçinleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

41 BÜYÜKELÇİLİK

Erdoğan, Afrika ortaklık politikası çerçevesinde kıta genelindeki hadiselerin yakından takip edildiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “2005 yılından itibaren -ki 2005 yılını Afrika yılı olarak ilan etmiştik- o günden bugüne Afrika ile olan ilişkilerimiz giderek güçleniyor ve 12 büyükelçiliğe sahip olduğumuz Afrika’da şu anda 41 büyükelçiliğimiz olduğunu düşünürsek, bunun süratle tüm Afrika ülkelerine sirayet ettiğini göreceğiz.”