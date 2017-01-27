Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika FETÖ’ye gerekeni yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen, “Şehircilik Şurası”na katıldı. Konuşmasında Doğu Afrika ziyaretine değinen Erdoğan, Darüsselam’dan selam getirdiğini söyledi. Şehirlerinde yokluğun, yoksulluğun, sefaletin kol gezdiği Afrika’nın, sömürgeciliğin acılarını hala yaşayan bir kıta olduğunu belirten Erdoğan, “Biz bir yandan kendi şehirlerimizle medeniyetimiz arasındaki ilişkiyi inşa etmeye çalışırken aynı zamanda bu birikimi kardeşlerimizin de istifadesine sunmak istiyoruz. Bizim son 70 yılda yaşadığımız sıkıntıları onların yaşamaması için kendilerine gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu, görüştüğümüz Tanzanya, Mozambik, Madagaskar Devlet Başkanlarına çok açık net ifade ettim” diye konuştu.

BİRLİKTE KAZANALIM

Erdoğan, şehircilik konusunda çok kötü durumda olduğunu görünce Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina’na düşüncelerini ve tekliflerini detaylı bir şekilde aktardığını ifade ederek sadece TOKİ aracılığıyla 14 yılda 765 bin konut üretmiş bir ülke olarak yardıma hazır olduklarını tekrarladığını söyledi. Muhataplarına, “Gelin birlikte kazanalım” çağrısı yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “(Sizi sömürelim) diyerek sömürgecilik yapmıyoruz çünkü bizim tarihimizde bu yok. Afrika, Güney Amerika, Orta Asya, Ortadoğu, Güney Asya ile tüm dünya ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde kurmanın, geliştirmenin çabası içerisindeyiz.”

KÖŞELER TUTULMUŞ

“Maalesef o coğrafyaları ihmal ettiğimiz için oralara ya maceracılar ya da FETÖ ihanet örgütünün mensupları gitmiş, ilişkiler kurmuş, köşeleri tutmuştur” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Halbuki her biri medeniyet tasavvurumuzun önemli birer parçası olan bu coğrafyalara ilk önce bizler gitmeliydik. İlk temelleri bizler atmalıydık, köprüleri bizler kurmalıydık. Geç kalmış olabiliriz ama hiçbir şey bitmiş değil. Bu coğrafyalarda kazanılacak çok gönül, tesis edilecek çok münasebet, yapılacak çok iş, edilecek çok hizmet var. Önümüzdeki dönemde bir yandan FETÖ’nün oradaki tahribatlarını giderecek hem de yeni ve çok sağlam temellerle adımlarımızı hep birlikte atacağız. ‘Biz bu kadarı bilmiyorduk.’ diyorlar, belgeleri, her şeyi önlerine koyunca ‘Gereğini yapacağız’ demeye başladılar.”

35 BİN KONUT

Başbakan Binali Yıldırım ise Alçak bölücü terör örgütünün çukur siyasetiyle yakıp yıktığı Güneydoğu’daki yerleşim yerlerimizde 35 bin konutun yapımına başladıklarını ve bunları kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.