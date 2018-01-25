Afrin 4 yandan çembere alındı

Gece Şeyh Horoz bölgesindeki ÖSO ve Mehmetçik hatlarına saldırı amacıyla sızma girişiminde bulunan terör örgütü PKK/PYD’lilerle çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin’in batısındaki terör hedefleri, gece boyunca tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı. Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı. Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim “Cirit” lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

ÖZGÜR SURİYE İÇİN

Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında yaya ilerliyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, silah ve mühimmat gibi teçhizatları sırtlarında taşıyor. Neredeyse dizlerine kadar çamura batan ÖSO güçleri, ayakta durmanın neredeyse imkansız hale geldiği ortamlarda bile kararlılıkla yollarına devam ediyor. Cepheye ulaştıklarında nöbetlerine devam eden askerler, zaman zaman yapılan taciz ateşlerine de anında karşılık verip, hudut güvenliğine katkı sağlıyor. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülücük eksik olmayan askerlerin yüksek yaşam enerjisi de dikkati çekiyor. Yolculuk sırasında zaman zaman kaya diplerinde arkadaşları nöbet tutarken dinlenen askerlerin en büyük arzusu, Suriye’nin tamamına özgürlük ve rahatça yaşam hakkı sağlayabilmek. ÖSO’nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, Suriye’deki mazlumlar için Türkiye’nin yaptıklarının unutulamayacağına işaret ederek “Bu topraklar gerçek sahibine gelecek” dedi.

Arkadaşımız Kemal Gümüş Bürseya Dağı’ndaki ÖSO askerleriyle görüştü.

Oğlum sadece kendi adına değil tüm askerlerin namına konuştu

24 TV muhabiri Adem Hançer ‘Sevdiklerinize mesajınız nedir’ sorusuna verdiği “İstikamet Kızılelma, beklemesinler” cevabıyla 80 milyonu duygulandıran tankçı uzman çavuş Mehmet Kuzu’nun ailesiyle görüştü. Tekirdağ/Saray’da yaşayan anne Ümmehan Kuzu, oğlunun sözleri karşısında tüm Türkiye gibi kendisinin de duygulandığını, aynı zamanda Türk halkı ile aynı gururu yaşadığını ifade etti. Ümmehan Kuzu, şunları kaydetti: “Oğlum ‘beklemesinler’ derken şahsı adına bir konuşmamış. Orada bulunan Mehmetçik’in adına konuşmuştur. Burayı temizlememiz lazım. Bu sebeple 3 ay, 5 ay, 1 sene, yeter ki temizlensin. Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan ne görev verirse bizim evlatlarımızın bunu yüzde 100 başaracağına inanıyorum. ”

TERÖRE ‘SANAL CEPHEDE’ DE AĞIR DARBE

Terör örgütü PKK/PYD, Zeytin Dalı Harekatı’yla sahada ağır darbeler yerken, teröristlere siber dünyada da amar verilmiyor. Teröristler ve yandaşları, karalama kampanyalarının ifşa edilmesiyle köşeye sıkışarak rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başladı. Afrin’de PKK/YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 2 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi olmadığı ortaya çıkarken, 1 fotoğrafın ise bir tır şirketinin tanıtım sayfasından alındığı belirlendi. Twitter’da “TSK’nın çocukları hedef aldığı” iddiasıyla servis edilen görselin, Suriye’deki Rus hava saldırısına ilişkin 1 Ocak 2017 tarihli bir paylaşımdan alındığı tespit edildi. “Zeytin Dalı Harekatı’nda siviller vuruluyor” iddiasıyla paylaşılan yaralı bir anne ve 2 çocuğunun yer aldığı fotoğrafın, Esed rejiminin, 16 Aralık 2013’te Halep’e düzenlediği varil bombalı saldırısına ait olduğu görüldü. “YPG’nin çok sayıda Türk askerini öldürdüğü ve askerlerin naaşlarının tır dorsesiyle teslim edileceği” iddiasıyla paylaşılan tır fotoğrafının ise bir tır firmasının internet sitesinden alındığı görülüyor.