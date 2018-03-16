Afrin bir haftaya tamam

Mehmetçik ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüten Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Adnan Ahmet, PYD/PKK’ya ağır darbe vurulduğunu söyledi. Adnan Ahmet, “Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz” dedi.

HALKI REHİN ALIYOR

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Cevat Hattap ile ÖSO Genelkurmay Başkanı Ahmet, Afrin’e 700 metre mesafedeki cephe hattında Star’a konuştu. Cephe noktalarını teftiş eden Hattap ile Adnan terör örgütünün başvurduğu yeni stratejileri ve operasyonun son aşmasını anlattılar. Adnan Ahmet, terör örgütünün ayakta durmakta zorlandığını belirterek, “PYD/PKK o yüzden stratejisini siviller üzerinden yürütüyor. Çok büyük kayıplar veren terör örgütü bizi durdurabilmek için sivilleri kullanırken öbür yandan da dünyaya ‘siviller zarar görüyor’ yalanını yayıyor. Sivillerin mallarına ve paralarına el koyuyorlar öldürmekle tehdit ediyorlar ve direnenleri öldürüyorlar” dişye konuştu.

KALLEŞ TUZAKLAR

Harita üzerinde harekatın geldiği son aşamayı anlatan Ahmet, şu bilgileri verdi: “Şuan Afrin’in neredeyse dört tarafını kuşattık. Kırsaldaki köylerini büyük çoğunu temizledik diğer köylerde de operasyonlarımız sürüyor. Bir haftaya kalmaz inşallah kenti tamamen temizleyeceğiz. PYD/PKK kaçtıkları yerlerde geride ölüm kusan tuzaklar bırakıyor. Bu tuzakların hedefi sadece biz değiliz orada kalan veya gelebilecek her canlı hedeftir. En olmadık yerlerde bile el yapımı bombalar tespit ediyoruz. Ama tüm çabaları boşuna.”

HER AİLEDEN İKİ REHİNE ALIYOR

Başbakan Cevat Hattab da Afrin’in temizlenmesi için son aşamada olduklarını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin desteğiyle epey mesafe kat ettik. Araplar ile Kürtler burada kardeştir. Örgüt Afrin’de sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştı. Ancak Afrin halkı buna direniyor ve kentten çıkmak istiyor. Teröristler ise şimdi kenti terk etmek isteyen her aileden iki kişiyi alıkoyuyor. Her aileden bir erkeği silâh altına alıp cepheye gönderiyor. Bu kişinin kaçmaması içinde bir kadını rehin alıp diğerlerinin gitmesine izin veriyor. Çok ahlaksızca bir yönteme başvuruyorlar. Buna rağmen başaramayacaklar. ”

KARA PROPAGANDA

Terör Yalanları tek tek

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, farklı yer ve olaylarda çekilmiş çocuk fotoğrafları üzerinden Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya çalıştı. “Afrin’de soykırımı durdurun” yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen’de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını ‘denetledi’ ve haklı çıkardı” başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi. Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve “Afrin’de çocukları kurtarın” etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma’da Esed güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı. Terör yanlısı hesaplar, İsrail’in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı. Yine “Afrin’de soykırımı durdurun” yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi.

İLK BESTE TAMAM

Jandarmadan Afrin Marşı

Jandarma Genel Komutanlığı, “Aslan Mehmetçik” şiirini Zeytin Dalı Harekatı için marş şeklinde yeniden besteledi. Sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk’un yazdığı “Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim” sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi. ‘Aslan Mehmedim’ adı verilen marşın bestesini Özlem Üngör Kavadar, düzenlemesini ise Jandarma Bando Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp yaptı. Kavadar ile İlker Gökkaya tarafından seslendirilen marş, Genel Komutanlık’ın “YouTube” kanalından da paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin ile ilgili bir marşı yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar” ifadelerini kullanmıştı.

Mehmetçik ve ÖSO güçleri ŞEHİR MERKEZİNE DAYANDI

Zeytin Dalı Harekatı’nın 55’inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 524 olurken, bazı birlikler Afrin’in kenar mahallelerine 700 metre mesafede konuşlandı. TSK ve ÖSO, Afrin’in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyünü, kuzeydoğudaki Şeran beldesine bağlı Naz köyü, kuzeyde Bülbül beldesine bağlı Korzlu ve Çakur köyleri, kuzeybatıda Raco beldesine bağlı Zerkanlı ve Balal köylerini arındırdı. Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil’i aldı. Akşam saatlerinde de Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Kelanlı, Barakaş ve Kovanlı köyleri, kuzeybatıdaki Raco beldesine bağlı Çalkama, Çarkatlı ve Çakanlı köyleri ile stratejik öneme sahip 883 rakımlı tepeyi YPG/PKK-DEAŞ’tan arındırdı. Böylece gün içinde teröristlerden temizlenen köy ve nokta sayısı 16’ya yükseldi.

240 NOKTA TEMİZLENDİ

Kontrol altına alınan bölge sayısı 208’i köy ve 41’i kritik nokta olmak üzere 249’a ulaştı. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Genelkurmay, İHA’ların kaydettiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde kenti terk etmek isteyen sivillerin bulunduğu araçların önleri, silahlı teröristler tarafından kesiliyor. Sivillerin, teröristlerle tartıştıkları ve direndikleri görülüyor.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Öte yandan Genelkurmay arama tarama çalışmaları sırasında bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

O engel imha edildi

Teröristlerin Afrin’den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirdiği iş makinesi vuruldu.Genelkurmay’ın sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde yolu kapatan ve tam isabetle vurulan iş makinesinin alev topuna dönüştüğü yer alıyor.