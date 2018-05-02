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Afrin kahramanları yurda döndü 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz gece suikast hazırlığı yapan hainleri yakalayan ve 22 Şubat tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin kentine giden 22 kişilik Özel Harekat Timi dün görev yeri Bingöl’e döndü.

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Timi Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, silah arkadaşları ve vatandaşlar karşıladı. Afrin kahramanları için kurban kesilen törende konuşma yapan Vali Mantı, “22 Şubat’ta Afrin’e gönderdiğimiz 22 özel harekatçı kardeşimizi bugün sağ salim aramızda görmekten son derece mutluyuz. Allah kendilerinden razı olsun” dedi. 
   
  
 

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