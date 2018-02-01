Afrin köy köy kurtarılıyor

Türkiye'nin Afrin ilçesini PYD/PKK işgalinden kurtarmak ve Türkiye’ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 12’nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712’ye yükseldi. Harekatta PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edildi. Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyü ile Kurni Dağı terörden temizlendi.

KURNİ’NİN ZİRVESİ

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin’in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. Kilis’in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu. TSK ve ÖSO birlikleri Afrin’in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Harekatın 12’nci gününde Afrin’in beş beldesinde 19’u köy, biri köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK’nın teröristlerin Kilis’e roket attığı Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatı da yoğunlaştı. İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) tespit bölgede tespit ettiği teröristlerin gizlediği beton kule ve mevzilerin koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

F-16’LAR RAKKA’DA

Hatay/Hassa ve Reyhanlı’nın karşısındaki terör mevzileri de savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk jetlerinin bombardımana tuttuğu yerler arasında Azez’in karşısındaki Kefr Cenne ve Katme de yer aldı. Savaş uçaklarının Münbiç çevresindeki terör mevzilerini de havaya uçurduğu öne sürüldü. Bombardımana tutulan yerler arasında Raco, Cinderes ve Bülbül bölgesinin de olduğu iddia edildi. Raco’da ilerleyen bir PYD/PKK konvoyunun da hedef alındığı kaydedildi. Sosyal medyada da Türk F-16’larının yine PYD/PKK işgalindeki Rakka çevresinde de uçtuğu savunuldu.

ÖSO içindeki gruplardan Sultan Murat Tümeni, Bak Ubasi köyünde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Merkez büro ele geçirildi