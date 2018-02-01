Afrin köy köy kurtarılıyor
Zeytin Dalı Harekatı’nın 12’nci gününde TSK ve ÖSO, ele geçirilen bölgelerde mayın ve bubi tuzağı temizliği yaptı. 712 terörist öldürülürken, Fırtına obüsleri ve savaş uçakları Darmık ve Kurni’deki mevzilere bomba yağdırdı.
Türkiye'nin Afrin ilçesini PYD/PKK işgalinden kurtarmak ve Türkiye’ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 12’nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712’ye yükseldi. Harekatta PYD/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edildi. Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyü ile Kurni Dağı terörden temizlendi.
KURNİ’NİN ZİRVESİ
Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin’in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu. Kilis’in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu. TSK ve ÖSO birlikleri Afrin’in kuzeyindeki Kurni dağlarının en yüksek zirvesini terör örgütü PYD/PKK’dan temizledi. Harekatın 12’nci gününde Afrin’in beş beldesinde 19’u köy, biri köy altı yerleşim ve 7’si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK’nın teröristlerin Kilis’e roket attığı Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekatı da yoğunlaştı. İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) tespit bölgede tespit ettiği teröristlerin gizlediği beton kule ve mevzilerin koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bildirildi. Belirlenen hedefler, Türk savaş uçakları tarafından 2 saati aşkın süre havadan bombalandı. Jetlerle ateş altına alınarak, imha edilen beton kule ve mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
F-16’LAR RAKKA’DA
Hatay/Hassa ve Reyhanlı’nın karşısındaki terör mevzileri de savaş uçakları ve topçu birliklerince ateş altına alındı. Türk jetlerinin bombardımana tuttuğu yerler arasında Azez’in karşısındaki Kefr Cenne ve Katme de yer aldı. Savaş uçaklarının Münbiç çevresindeki terör mevzilerini de havaya uçurduğu öne sürüldü. Bombardımana tutulan yerler arasında Raco, Cinderes ve Bülbül bölgesinin de olduğu iddia edildi. Raco’da ilerleyen bir PYD/PKK konvoyunun da hedef alındığı kaydedildi. Sosyal medyada da Türk F-16’larının yine PYD/PKK işgalindeki Rakka çevresinde de uçtuğu savunuldu.
ÖSO içindeki gruplardan Sultan Murat Tümeni, Bak Ubasi köyünde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Merkez büro ele geçirildi
TSK ve ÖSO, Afrin’de PYD/PKK’dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgüte ait yeraltı sığınakları ve tünelleri ortaya çıkardı. Teröristlerin savaş uçakları ile ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla sığınak ve tünel ağını yerin 4 metre derinliğinde inşa ettiği belirlendi. İncelemelerde tünel ağının sözde komuta merkezleri ile terör örgütü açısından önemli çeşitli mevki ve gözetleme kulelerini birbirine bağladığı anlaşıldı. Tünel ve sığınakların elektrik tesisatı döşenerek aydınlatıldığı ve çeşitli yaşam malzemeleriyle 24 saat kullanılabilecek şekilde tasarlandığı dikkati çekti. Ayrıca, sıvanarak boyandığı görülen sığınaklardan birinin, örgüt tarafından merkez büro olarak kullanıldığı tespit edildi. Sığınakta, teröristlere ait Türkçe ve Kürtçe yazılmış günlükler, çok sayıda siyasi doküman ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resimler bulundu. PYD/PKK’nın yaklaşık 7 yıldır yoğun şekilde yuvalandığı Afrin’de, kayalık ve dağlık bölgelerde çok sayıda tünel ve sığınak yaptığı biliniyor.
TÜNEL AĞLARI
Bölgede hâlâ tuzaklanmış patlayıcıların temizliğine yönelik arama tarama faaliyeti devam ederken, Burseya Dağı’nın birçok noktasında ise 1.5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde tüneller bulundu.
EĞİTİM KAMPI!
Kastel Cindo köyü ile Burseya Dağı arasında, terör örgütünün eğitim kampı da ortaya çıkarıldı. Hâkim bir noktada bulunan alanda, teröristlerin askeri eğitimden geçirildiği ve silah kullanımı konusunda bilgilendirildiği belirlendi. Yer altı şehrini andıran Burseya Dağı ve çevresindeki betonarme tünellerin yanı sıra kayalık bölgelerin altının da terör örgütü üyeleri tarafından oyularak tünel ve sığınağa dönüştürüldüğü görüldü.
Bombalanan Darmık Dağı’nda, terör örgütü PKK’nın İmrali’da hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri de havaya uçuruldu.
ZEYTİN DALI’NA TAM DESTEK
Mehmetçik ve ÖSO’nun Suriye’nin Afrin bölgesini işgal eden terör rörgütü PYD/PKK’ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na vatandaştan tam destek geldi. Optimar Araştırma’nın yaptığı ankete göre, Türkiye’nin Suriye’de terörle mücadele operasyonlarına destek yüzde 72’ye ulaşıyor.
CHP’NİN YÜZDE 58’İNDEN DESTEK
21-25 Ocak’ta 26 ilde bin 508 kişiyle yapılan araştırmada Zeytin Dalı’nı olumlu bulanların oranı yüzde 71.8 çıktı. ‘Olumsuz buluyorum’ diyenler ise yüde 19.4’te kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 88’i, MHP seçmeninin yüzde 90.3’ü, CHP seçmeninin de yüzde 58’i operasyona destek verirken, HDP seçmeninde destek oranı yüzde 6.5’te kaldı.
OPERASYONLAR SÜRMELİ
Araştırmada, “Türkiye uluslaraarası gücünü ve sınır güvenliğini korumak için Suriye’deki operasyonlara devam etmeli mi” sorusuna yüzde 70.1 oranında ‘evet’ cevabı verildi. Olumsuz cevap verenlerin oranı yüzde 20.7’de kalırken, yüzde 9,2’lik bir kesim de fikir beyan etmedi.
AK PARTİ YÜZDE 52.2
“Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz” sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu: AK Parti yüzde 52.2, CHP yüzde 22.6, MHP yüzde 10.7, HDP yüzde 7.8, İyi Parti yüzde 4.2, diğer yüzde 2.5.
Montajlı yalan
Terör örgütü PYD/PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekatı’nın simgesi haline dönüşen Burseya Dağı’ndaki Türk bayraklı asker fotoğrafı üzerinden kara propaganda yapmaya çalıştı. Sosyal medyada “TSK’nın Afrin’de çocukları hedef aldığı” iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 12 Mart 2015’te “Suriye’de insani kriz altında 5,6 milyon çocuk var” başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi. “Afrin’i kurtarın” ve “Afrin üzerinde uçuşa hayır” etiketleriyle paylaşılan 3 küçük çocuğun yıkık bir duvar arkasına saklandığı fotoğrafın da İran’da, Gazze’deki insan hakları ihlallerine dikkati çekmek için hazırlanan bir afişe ait olduğu ortaya çıktı. Terör örgütüne yakın hesapların, TSK’yı ve Türkiye’yi hedef alan kara propagandalarında artık montaj da yaptığı gözlendi. Bu kapsamda, AA’nın 28 Ocak 2018’de Burseya Dağı’nda çektiği Türk bayraklı asker fotoğrafına, DEAŞ’ın örgütsel flaması montajlandı.
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