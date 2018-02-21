Afrin Operasyonu’na korucular da katıldı

Zeytin Dalı harekatında kenti çevreleyen stratejik tepelerin ele geçirilmesiyle Afrin merkezindeki teröristlere yönelik kuşatma fiilen başladı. Türkiye’deki hendek terörü sırasında görev almış birlikler, özellikle sivillerin bulunduğu noktalarda devreye girecek. Hem Türkiye’deki Kürt Korucuların hem de Türkiye’deki kamplarda Suriyeli Kürtlerin gönüllü olarak Afrin harekatına katıldığına dikkat çeken Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Ziya Sözen, “Terör örgütü YPG/PKK’yla savaşmak için ÖSO’ya gönüllü destek veren Kürtler ve Korucular, harekatın Kürtlere değil terör örgütüne karşı yapıldığını da tüm dünyaya bir kez daha gösterecek” dedi.

KUŞATMA TAMAM

Afrin’de kent merkezinde yaklaşık 300 bin sivil yaşarken, 10 bin YPG/ PKK’lı teröristin de bu sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak şehirde barikat ve hendeklerde mevzilendiği biliniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), çanak şeklindeki Afrin’in çevreleyen tepeleri ele geçirmesinin ardından sıra şehrin kuşatılması ve meskun mahal operasyonlarına geldi. Bu operasyonlar için Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereliler, MAK ve SAT komandolarının yanı sıra İç güvenlik harekatlarında görevli Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve korucular da devreye girdi.

TİMLER 50 KİŞİLİK OLACAK

‘Afrin harekatı için hazır olmaları’ mektubu gönderilen ilk etapta 1100 PÖH, bin JÖH ve 190 Korucu, görevlendirildikleri birliklere çağrılmaya başlandı. Diyarbakır, Ağrı, Gaziantep gibi şehirlerden Afrin’e hareket eden bu birliklerin, 50’şer kişilik timler olarak Afrin’de görevlendirileceği öğrenildi. Koruculardan 100’ünün Diyarbakır, 90’ının Mardin’deki gönüllülerden seçildiği, ihtiyaç durumunda diğer illerdeki korucuların da Afrin’e sevk edileceği kaydedildi. Harekatın Afrin’deki sivillerin YPG/PKK zulmünden kurtarılması ve Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığına dikkat çeken Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Ziya Sözen, ancak terör örgütünün dünya kamuoyuna bu harekatı Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi dezenformasyona çalıştığına dikkat çekti.

KÜRTLERİN DÜŞMANI YPG/PKK

Hem Türkiye’deki Kürt kökenkli Korucu birliklerinin hem de Türkiye’de mülteci olarak bulunan Suriyeli Kürtlerin Afrin’deki harekata gönüllü destek verdiğine dikkat çeken Sözen, şunları söyledi: Türkler ile Kürtler arasındaki bağın bu kadar kuvvetli olduğu bir dönemi daha önce hiç görmedim. Türkiye’deki Kürtler, yaşadıkları terör sorunun kaynağında PKK/FETÖ işbirliği olduğunu gördü ve devletle kaynaştı. Kürtlerin devletle değil, terör ve terör örgütü PKK ile büyük bir sorunu var. Afrin’de de bunu görüyoruz. Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyeli arasında, Afrin ve Azez’de YPG/PKK zulmünden kaçanların da bulunduğu 400 bin Kürt var. YPG/PKK eğer Kürtleri temsil etmiş olsaydı, bu Kürtler Türkiye’ye sığınmazdı. Ve şimdi Türkiye’deki kamplarda görüştüğümüz sığınmacı Kürtlerden binlercesi, Zeytin Dalı’na gönüllü olarak katılarak topraklarından PKK’yı temizlemek istiyor. PKK, Kürtleri temsil ediyorsa ÖSO içindeki Kürtler ve Türkiye’deki Korucu Kürtler neden Suriye’de ÖSO ile birlikte onlara karşı savaşıyor? Kürt kökenli korucular ve ÖSO içindeki Kürtler, Afrin harekatının Kürtlere karşı yapıldığı dezenformasyonunu bozduğu gibi PKK’ya karşı yapıldığını da bir kez daha gösterdi.