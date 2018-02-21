Afrin Operasyonu’na korucular da katıldı
Afrin’de sıra şehrin kuşatılmasına ve meskun mahal operasyonlarına geldi. Bu kapsamda Türkiye’deki hendek terörüne darbe vuran birliklerin yanı sıra 190 Kürt korucu Zeytin Dalı Herakatı’nda devreye girdi.
- SELİM EFE ERDEM
TİMLER 50 KİŞİLİK OLACAK
‘Afrin harekatı için hazır olmaları’ mektubu gönderilen ilk etapta 1100 PÖH, bin JÖH ve 190 Korucu, görevlendirildikleri birliklere çağrılmaya başlandı. Diyarbakır, Ağrı, Gaziantep gibi şehirlerden Afrin’e hareket eden bu birliklerin, 50’şer kişilik timler olarak Afrin’de görevlendirileceği öğrenildi. Koruculardan 100’ünün Diyarbakır, 90’ının Mardin’deki gönüllülerden seçildiği, ihtiyaç durumunda diğer illerdeki korucuların da Afrin’e sevk edileceği kaydedildi. Harekatın Afrin’deki sivillerin YPG/PKK zulmünden kurtarılması ve Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapıldığına dikkat çeken Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Ziya Sözen, ancak terör örgütünün dünya kamuoyuna bu harekatı Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi dezenformasyona çalıştığına dikkat çekti.
KÜRTLERİN DÜŞMANI YPG/PKK
Hem Türkiye’deki Kürt kökenkli Korucu birliklerinin hem de Türkiye’de mülteci olarak bulunan Suriyeli Kürtlerin Afrin’deki harekata gönüllü destek verdiğine dikkat çeken Sözen, şunları söyledi: Türkler ile Kürtler arasındaki bağın bu kadar kuvvetli olduğu bir dönemi daha önce hiç görmedim. Türkiye’deki Kürtler, yaşadıkları terör sorunun kaynağında PKK/FETÖ işbirliği olduğunu gördü ve devletle kaynaştı. Kürtlerin devletle değil, terör ve terör örgütü PKK ile büyük bir sorunu var. Afrin’de de bunu görüyoruz. Türkiye’ye sığınan 3.5 milyon Suriyeli arasında, Afrin ve Azez’de YPG/PKK zulmünden kaçanların da bulunduğu 400 bin Kürt var. YPG/PKK eğer Kürtleri temsil etmiş olsaydı, bu Kürtler Türkiye’ye sığınmazdı. Ve şimdi Türkiye’deki kamplarda görüştüğümüz sığınmacı Kürtlerden binlercesi, Zeytin Dalı’na gönüllü olarak katılarak topraklarından PKK’yı temizlemek istiyor. PKK, Kürtleri temsil ediyorsa ÖSO içindeki Kürtler ve Türkiye’deki Korucu Kürtler neden Suriye’de ÖSO ile birlikte onlara karşı savaşıyor? Kürt kökenli korucular ve ÖSO içindeki Kürtler, Afrin harekatının Kürtlere karşı yapıldığı dezenformasyonunu bozduğu gibi PKK’ya karşı yapıldığını da bir kez daha gösterdi.
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