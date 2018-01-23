Afrin temizlenirse Diyarbakır huzur bulur

Suriye Ayn el Arap’da (Kobani) PKK/PYD’ye destek vermek için üç yıl önce yaptığı ‘sokak eylemleri’ çağrısıyla çıkan 6-7 Ekim olaylarında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ders almayan HDP, bu defa Afrin’deki TSK operasyonuna karşı PKK’ya destek için Türkiye’deki Kürtleri gösteri için sokağa dökmeye çalıştı. Hendek terörü ve Kobani olaylarında PKK’nın Kürtlerin değil yabancı ülkeleri temsil ettiğinin görüldüklerini söyleyen Diyarbakır ve bölgedeki Kürt vatandaşlar ise “Suriye’de Afrin PKK’dan temizlenirse, Türkiye’de Diyarbakırlı evinde güvenle uyur. Kürt askerlerin de yer aldığı TSK bizim ordumuz, başarısı için dua ediyoruz” dedi. “Afrin’e saldırı Kürt düşmanlığıdır” yalanıyla Güneydoğu’daki Kürtleri kışkırtan, ardından “Afrin Kürtlerine destek için sokak eylemleri” çağrısı yapan HDP’ye Kürtler tepki gösterdi. Çözüm süreci sırasında bölgede terör eylemleri bitince gelen refah seviyesiyle güvenliğin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü kaydeden Diyarbakır Beyazay Derneği Başkanı Mehmet Emin Mülayim, bu yüzden PKK’nın ‘12 il ve ilçede özerlik ilan ederek başlattığı hendek terörüne bölge destek vermediğine dikkat çekti. Mülayim “Bölgedeki Kürt halkı, süreci artık okumaya başladı. Bu Afrin olayında da Kürtler, Suriye’de Afrin PKK’dan temizlenirse, Türkiye’de Diyarbakırlı evinde güvenle uyur diye düşünüyor. Günledir Kürt vatandaşları sokak eylemleri için sokağa dökmeye çalışıyorlar. İkinci bir Kobani kaosu çıkarmaya çalışıyorlar. Ama Kürtler, Kobani olayları ve Hendek teröründe gerçeği gördü. PKK, başta ABD olmak üzere küresel güçlerin bölgedeki kuklası, Kürtlerin haklarını savunmuyor” diye konuştu.

GERİDE KALDI

Bingöl Tavz Derneği Başkanı Murat Soysal ise “Kürtçülük propagandası üzerinden Kürtlerin mağdur edilmesi döneminin geride kaldığını” belirtti. Soysal, şunları söyledi: “Diyarbakır Sur başta olmak üzere hendek terörü sırasında Türkiye’deki tüm Kürtler gösterdi ki PKK ve arkasındaki güçler artık eskisi gibi Kürtçülük propagandasıyla Kürtleri kandırılamıyor, sokağa dökülemiyor. Kürtler, Afrin’deki süreci yakından takip ediyor ve TSK’ya destek veriyor. Sur’dan sonra Afrin’de de PKK’lılar açtıkları hendeklerde lağım faresi gibi yok olacak. Kürtler, PKK’nın hendek terörü sırasında onlara canlı kalkan olarak destek olmak yerine evlerini terk ederek operasyona zemin hazırlayarak TSK’ya destek olmuştu. Afrin operasyonunda da Mehmetçiğin yanında yer alıyor ve sokak eylemleri çağrısına destek vermiyor. Kürtler, artık işin iç yüzünü öğrendi. PKK’nın Kürtler adına değil Kürtlüğü kullanarak ABD’nin çıkarlarına hizmet ettiklerini anladı.”

KÜRTLER DE PYD’YE KARŞI

Zeytin Dalı Harekatı, Afrin içlerine doğru ilerlemesini sürdürüyor. PYD ve onun uzantıları operasyonun Kürtlere karşı yapıldığı propagandasına sarıldı. Ancak gerçek hiç de öyle değil. Harekatın ana omurgasını oluşturan ÖSO/Suriye Milli Ordusu bünyesinde yer alan bine yakın Kürt savaşçı, PKK/PYD zulmüne karşı mücadelenin ön saflarında yer alıyor. Milli Ordu’nun önemli komutanlarından biri de Malik El Kürdi. ÖSO, çatısı altında birçok Kürt grup bulunuyor. ÖSO’ya bağlı Cephet’ül Şamiye saflarında Kürt asıllı 300 asker Afrin operasyonunda YPG/PKK’ya karşı savaşıyor. Esad’a karşı mücadelenin ilk dönemlerinde; Selahaddin Eyyubi Tugayları, Salahaddin’in Torunları gibi Kürt gruplar yer aldı. Ketaib Suvvar el-Kurd örgütü ise 30 Mayıs 2016’da Afrin çevresinde kuruluşunu ilan etti. Örgüt, PYD-YPG’ye karşı savaşacaklarını duyurdu. Kürt Selamet Hareketi adlı grup da ÖSO bünyesinde savaşıyor.