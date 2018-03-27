Afrin’de 2 yıl sonra ders zili çaldı

Afrin’i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’yla bölgeye huzurun yanı sıra eğitim hizmetleri de götürülüyor. Afrin’e bağlı El Caviz köyünde iki yıldır okula gidemeyen çocuklar, dün eğitime yeniden ‘merhaba’ dedi. Okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Türkiye’ye minnettarlıklarını dile getiriyor.

KIYAFET YARDIMI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü harekat sayesinde terör örgütünden kurtarılan Suriye’nin Afrin bölgesinde, PYD’nin zarar verdiği okullar, Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışma yürüten Keçiören Belediyesi, terör örgütünün zarar verdiği Afrin’e 5 kilometre mesafedeki El Caviz köyündeki okulu onardı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi.

TÜRK BAYRAKLARI

YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, yaklaşık iki yıl aranın ardından okuluna kavuştu. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, yenilenen okullarında sıraya giren öğrenciler, teneffüslerde ise bahçedeki oyun alanlarının doyasıya tadını çıkardı. Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim, teröristlerin insanlara her türlü zulmü yaptıklarını ve çocukların eğitimine mani olunduğunu belirtti. Örgütün bölgede Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu kıldığını, bu nedenle insanların büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan İbrahim, şunları söyledi:

“Afrin’de birçok okul gibi burada da iki yıldır terör örgütü YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle çocuklar okula gitmedi. Çocuklara burada Arapça değil, Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar, bu nedenle Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi çünkü alfabeyi bile değiştirdiler ve anlattıkları şeyler doğru değildi. Türkiye burayı teröristlerden temizledi ve okulları onardı. Başta Keçiören Belediyesi olmak üzere tüm Türkiye’ye teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Çocuklar çok mutlu oldu, uzun süre sonra okula kavuştular.”

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Öğrencilerden 11 yaşındaki Şeyma el-Hasan okula gidemedikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, “Okulumuzu onarıp yeniden açtıkları için ve bizi teröristlerden kurtardıkları için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. İki yıl okula gidemedik, içimizde bir burukluk vardı ama bu inşallah bitti. Şu anda çok mutluyuz” dedi.

‘Her şey çok daha güzel olacak’

Okulun ilk gününde Suriyeli minikleri yalnız bırakmayan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer bölgedeki tüm okulları onarmak için çalıştıklarını ifade ederek, eğitim-öğretimin önemine değindi. Çocukların mutluluğuna tanıklık etmenin huzurunu yaşadıklarını aktaran Başer, şunları kaydetti: “Burada eğitime uzun süre ara verilmişti. Okulda büyük hasar vardı, biz de gece gündüz çalışıp her şeyi yeniden yaptık. Çocuklara yeni kıyafet ve kırtasiye malzemesi getirdik. Çok şükür bugün burada zil çaldı ve çocuklar sınıfları ve arkadaşlarıyla buluştu. İnşallah burada ve her yerde her şey çok daha güzel olacak. Ekibimize ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz.”