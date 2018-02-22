Afrin’de hilal genişliyor
Mehmetçik ve ÖSO güçlerinin Afrin’de ilerleyişi son sürat devam ediyor. Teröristlerin inleri başlarına indirilirken, ele geçirilen stratejik nokta sayısı 91’e ulaştı. Böylece Afrin’in kuzeyinden başlayan hilal kuşatmasının güney ucu İdlib’e kadar ulaştı.
Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerini yok etmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda hainlerin inleri bir bir yok ediliyor. 91 köyün kurtarıldığı operasyonda bugüne kadar toplam 1780 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda 33’üncü güne girildi. Mehmetçik’in Afrin kent merkezine ilerleyişi devam ederken, PKK/PYD hedefleri Kilis’te sınırda konuşlu bulunan fırtına obüs, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından vuruluyor. Aralıklarla devem eden bombardımanda patlama sesleri Kilis kent merkezinden dahi duyuluyor.
91 NOKTA KURTARILDI
Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Uverkan ve kuzeybatıdaki Racu beldesine bağlı Karababa köyü YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarıldı. Afrin’in Dayr Savvan köyü de kurtarılarak, teröristlerin Afrin’de Kilis’le olan sınır teması kesildi. Böylece kurtarılan nokta sayısı 91’e ulaştı. TSK ve ÖSO, dün Afrin’in kuzeyindeki Çarkanlı, Sorani, Heyyani, kuzeydoğusunda (Burseya yakını) Zeytune ve Arpaviran köylerini ele geçirerek Afrin’in kuzeyindeki hilali genişletti. Güneyde Cinderes’in güneybatısındaki Mervane ve Heygece köyleri teröristlerden alındı. ÖSO güçleri Cinderes kent merkezini gören tepeleri aldıklarını duyurdu. Böylece güneyde hilal kuşatması ucunun TSK’nın gözlem noktaları kurduğu İdlib bölgesine doğru genişlemesi dikkat çekti.
1780 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu arada Genelkurmay operasyonun bilançosunu açıkladı. Bilgilendirmede 65’i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başından bu yana toplam 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Afrin’de Mehmetçik şefkati
TSK’ya bağlı askeri doktorlar, Afrin’in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.
MÜNBİÇ SINIRINDA ELLER TETİKTE
Zeytin Dalı Harekatı ile olası operasyon yapılacak merkezler arasında gösterilen, omurgasını terör örgütü PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SGD) denetimindeki Münbiç sınırında da hareketlilik yaşanıyor. Münbiç ile sınır komşusu olan Cerablus’ta operasyon için teyakkuz durumunda olan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, oluşturdukları cephelerde elleri tetikte görev yapıyor.
KORUCULAR TEKBİRLERLE UĞURLANDI
Afrin’de meskun mahal operasyonlarına katılmak üzere Diyarbakır’dan Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan timler için tekbirli uğurlanma töreni düzenlendi. Muş Emniyeti’nde görevli Özel Harekat Polisleri’nin tamamı Afrin için gönüllü olunca da kura çekimi yapıldı.
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