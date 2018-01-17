Afrin’de kalleş taktik
Afrin harekatı öncesi korku ve paniğe kapılan teröristler Sur ve Nusaybin benzeri alçak bir plan hazırladı. Evleri işgal eden teröristler kadın ve çocukları canlı kalkan yaparken erkekleri de savaşmaya zorluyor.
Türkiye’yi tehdit eden ve taciz atışlarının yapıldığı Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK’ya karşı operasyon hazırlıkları sürerken, terör örgütünde büyük panik yaşanıyor. ABD silahlarıyla kazdıkları tünellere saklanan teröristler, kadın ve çocuklar da dahil sivilleri canlı kalkan yapmaya başladı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan bölge, Hatay’ın Amanos dağlarından sızdırılan silah ve mühimmatla Türkiye’ye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken terör örgütü YPG/PYD/PKK, ilçede siperler oluşturmaya başladı. Hatay ve Kilis’e sınır, yaklaşık 2 bin 290 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçedeki teröristler gençleri zorla silah altına almaya başlarken halktan da haraç topluyor.
EVLERİ İŞGAL EDİYOR
Bölgede yaşayan halkı tehditlerle evlerinden eden teröristler, buralarda mevziler hazırlıyor, bazı bölgelere çukurlar kazıyor. DEAŞ üyesi bazı teröristlerin de ilçeye gelerek terör örgütü YPG/PYD/PKK ile hareket etmeye başladığı öğrenildi. Bu teröristlerin, canlı bomba saldırılarında kullanılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.
KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kent girişine operasyona karşı hendekler kazılarak savunma hatları oluşturan ve stratejik konumdaki hakim bölgelerde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, endişelenerek kenti terk etmeye çalışan sivillere ise izin vermiyor. Kentten ayrılmak isteyenlerden bazılarını cezaevine koyup, bazılarına para cezası kesen PYD’liler, sivillerden kesinlikle Afrin’den ayrılmamaları için baskı yapıyor. Bazı sivillerin ise YPG’lilere yüksek miktarda paralar vererek kontrol noktalarını geçerek Afrin’den ayrılabildikleri ifade ediliyor. Siviller üzerinde baskısını artıran PYD’nin, 500 bine yakın nüfusun yaşadığı Afrin’deki ailelerin yetişkin çocuklarını zoraki olarak askere aldığı ve aileleri de bu yöntemle kentten ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.
ÇOCUKLARI SAKLIYOR
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Gençler, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü. Örgütten kaçmaya çalışan çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor. Öte yandan, PYD/PKK, ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK’nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah’ın izniyle halledecektir” demişti.
KAÇIŞLAR HIZLANDI
Paniğe kapılan PYD/PKK, gizlenmek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi. PYD/PKK’lı teröristler ayrıca örgütün askeri noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, zorla girdikleri kentteki binalara yerleşti. Gerginliğin arttığı Afrin’de, terör örgütünden kaçabilen siviller küçük gruplar halinde göçe başladı. Yanlarına az sayıda eşya alabilen aileler, akşam saatlerine doğru araçlarıyla ilçeyi terk etmeye başladı. Onlarca aracın Esad rejiminin kontrolündeki Halep kent merkezinin kuzeyine yöneldiği görüldü.
İLK HEDEF MİNNAG ÜSSÜ
Türkiye’nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye iç savaşının başlaması ardından terör örgütü PYD denetimine geçti. Afrin’de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilanında bulundu. Türkiye’nin olası Afrin harekatında ise, ilk olarak Afrin’in 17 kilometre güneyinde bulunan ve kritik öneme sahip Minnag Havaalanı ile yine Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olarak adlandırılan Tel Rıfat Kasabası bulunuyor. Yine Maranez, Meryemeyn, Eneb, El Melkiye El Kamiye ve Der Cemal bölgelerinin PYD´nin elinden alınması amaçlanıyor. Buraların ele geçirilmesinin ardından Afrin’in çevresindeki ikmal yollarının kesilerek bağlantılarının engellenmesi hedefleniyor.
SEVKİYAT SÜRÜYOR
Başkent’ Ankara’da MGK’nın toplandığı saatlerde Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan Hassa 1. Hudut Bölüğüne çok sayıda tank ve zırhlı askeri araçların sevkiyatı sürdü. Araçların birliklere teslim edilmesinin ardından askerler manevra hareketlerinde bulunarak test yaptılar. Hatay’ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı’daki birliklere askeri araç ve personel takviyesi gün boyu devam etti. Sevkıyatlar, Gaziantep ve Gaziantep’in İslahiye ilçesi üzerinden PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nın kontrolündeki Afrin ilçesinin karşısında bulunan sınır bölgesine ulaştırılıyor. Sevkiyatların sürmesi bekleniyor.
ÖSO eli tetikte bekliyor
Hafta sonu 80’in üzerinde top atışının yapıldığı karakolların bulunduğu Hassa, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Afrin’e komşu Azez’de muhalifler de olası operasyon için hazır bekliyor. Azez’de, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri mevzilerinde eli tetikte görev yapıyor ve Türkiye’nin olası bir operasyonunda görev almak istiyor. TSK’nın yaptığı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Cerablus, El Bab, Soran, Dabık, El Rai ve Afrin’e en yakın noktadaki Azez’de heyecana yol açan operasyon sinyali ile bölgedeki Özgür Suriye Ordusu güçleri de alarm durumuna geçti. Afrin’deki PYD’li teröristlerin kontrol noktalarına birkaç yüz metre uzaklıkta oluşturulan siperlerde nöbet tutan ÖSO güçleri, yapılan taciz ateşine anında karşılık veriyor. ÖSO bileşenlerinden ‘Ceyşel Şamel Tugay Komutanı’ Rashid Zamud Abo Fateh, “Türkiye’ye müteşekkiriz ve Afrin operasyonu için talimat bekliyoruz. Ne zaman başlarsa operasyon biz hazırız ve tüm gücümüzle savaşırız” dedi.
PYD SİLAHLARI ABD’DEN
Hatay’ın Amanos dağlarına açılan Afrin, PYD/PKK’nın sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak Türkiye’deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında. Güvenlik kaynakları, Afrin’den Amanoslar’a sızdırılanlar arasında tanksavar silahı, roket ve ağır makineli tüfekler gibi ağır silahlar ile uçaksavar mermisi türünde mühimmatların yer aldığını ifade ediyor. Örgütün bu silah ve mühimmatları, özellikle Ekim 2015’ten itibaren edindiği biliniyor. Bu tarihten itibaren PYD’nin, ana gövdesi PKK’ya da silah ve mühimmat aktarımının arttığı görülüyor.
ABD, tünel kazma makinası bile vermiş
TSK’nın operasyon hazırlığı nedeniyle büyük panik yaşayan teröristlerin, ABD’den aldıkları 4 bin 900 TIR silah arasında tünel kazma makinası da olduğu ortaya çıktı. Örgütün Türkiye’nin sınıra ördüğü güvenlik duvarını tünel kazarak geçmeye çalıştığı kaydedildi. PKK/PYD’den kaçarak teslim olan bir terörist, “Ben Afrin’deyken Amerika’dan tünel kazıcı makine sipariş etmişlerdi” diye konuştu.
SDG’nin Arap komutanı teslim oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri ve muhaliflerin, Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyon hazırlığı terör örgütü PKK/PYD içerisinde telaşa neden oldu. PYD’nin ABD’nin talimatıyla kurulan paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Arap bileşeni Ceyş’ül Suvvar komutanlarından Ebu Ali Bara, TSK’nın operasyon haberini duyar duymaz Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Azez’e geçerek ÖSO’ya teslim oldu. Ceyş’ül Suvvar, Pentagon’un PYD için oluşturduğu SDG projesinde Arapların da yer aldığının en önemli kanıtlarından biri olarak gösteriliyordu. ABD’nin verdiği silahlarla Rakka operasyonuna da katılan örgüt, TSK ve ÖSO’dan Fırat Kalkanı bölgesini alacağını iddia ediyordu.
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