Afrin’de kalleş taktik

Türkiye’yi tehdit eden ve taciz atışlarının yapıldığı Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK’ya karşı operasyon hazırlıkları sürerken, terör örgütünde büyük panik yaşanıyor. ABD silahlarıyla kazdıkları tünellere saklanan teröristler, kadın ve çocuklar da dahil sivilleri canlı kalkan yapmaya başladı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’nin sınır güvenliğine tehdit oluşturan bölge, Hatay’ın Amanos dağlarından sızdırılan silah ve mühimmatla Türkiye’ye yönelik terör eylemlerini de besleyen merkez olarak dikkati çekiyor. Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak yapması olası bir sınır ötesi operasyon gündemdeyken terör örgütü YPG/PYD/PKK, ilçede siperler oluşturmaya başladı. Hatay ve Kilis’e sınır, yaklaşık 2 bin 290 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçedeki teröristler gençleri zorla silah altına almaya başlarken halktan da haraç topluyor.

EVLERİ İŞGAL EDİYOR

Bölgede yaşayan halkı tehditlerle evlerinden eden teröristler, buralarda mevziler hazırlıyor, bazı bölgelere çukurlar kazıyor. DEAŞ üyesi bazı teröristlerin de ilçeye gelerek terör örgütü YPG/PYD/PKK ile hareket etmeye başladığı öğrenildi. Bu teröristlerin, canlı bomba saldırılarında kullanılmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

KAÇMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kent girişine operasyona karşı hendekler kazılarak savunma hatları oluşturan ve stratejik konumdaki hakim bölgelerde ağır silahlarla konuşlanan teröristler, endişelenerek kenti terk etmeye çalışan sivillere ise izin vermiyor. Kentten ayrılmak isteyenlerden bazılarını cezaevine koyup, bazılarına para cezası kesen PYD’liler, sivillerden kesinlikle Afrin’den ayrılmamaları için baskı yapıyor. Bazı sivillerin ise YPG’lilere yüksek miktarda paralar vererek kontrol noktalarını geçerek Afrin’den ayrılabildikleri ifade ediliyor. Siviller üzerinde baskısını artıran PYD’nin, 500 bine yakın nüfusun yaşadığı Afrin’deki ailelerin yetişkin çocuklarını zoraki olarak askere aldığı ve aileleri de bu yöntemle kentten ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

ÇOCUKLARI SAKLIYOR

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de son 2 günde yaklaşık 130 genci zorla silah altına alarak doğrudan cephe hatlarına gönderdi. Gençler, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü. Örgütten kaçmaya çalışan çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor. Öte yandan, PYD/PKK, ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK’nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah’ın izniyle halledecektir” demişti.