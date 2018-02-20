Afrin’de kirli oyun

Zeytin Dalı Harekatı’nda stratejik noktalarla birlikte Afrin merkezini kaybedeceğini anlayan terör örgütü PYD/PKK ile örgütü “Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet eden, vatan haini” ilan eden Esad rejimi, Türkiye düşmanlığında bir kez daha buluştu. PKK’nın uzun yıllar baba Esad’ın yönetimindeki Suriye’de barındığını da hatırlatan uzmanlar, Afrin’de Türkiye’ye karşı oynanan kirli oyuna dikkati çekti. Uzmanlar, Münbiç’te de rejimin PYD/PKK’ya kalkan olduğunu hatırlatarak “Türkiye bu oyuna gelmez” dedi.

2’NCİ MÜNBİÇ VAKASI

- EMEKLİ ALBAY NEJAT ÖZDEN (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi- ASSAM): Terör örgütü PYD/PKK ile Esad rejiminin Afrin’de anlaşmasının bir kaç nedeni var. TSK ve ÖSO, Afrin’i çevreleyen 14’ü stratejik 80’e yakın noktayı ele geçirdi. Son stratejik nokta Cinderesi kalmıştı. Şimdi oradan da çekiliyorlar ve bu askeri açıdan Afrin’in düşmesi demek. Türkiye’nin eline geçmesinden ise Esad rejiminin elindeymiş gibi göstermek için böyle bir anlaşma yaptıkları görülüyor.

PYD ve Esad rejimi arasındaki sözde savaş, zaten bir tiyatroydu. Münbiç’te oynanan oyun, şimdi Afrin’de de sergilenmek isteniyor. ÖSO ile PYD arasındaki sınırlara rejim güçleri yerleştirilerek, teröristlere koruma sağlanıyor... ‘Afrin’de resmi rejim güçleri var’ denilerek harekatın durdurulmasının istenmesi söz konusu olamaz. Afrin, 35 yıldır PKK’nın Türkiye’ye saldırılarına karşı geçiş noktası olmuştur. Suriye’nin kuzeyindeki PKK koridorunun başı Afrin’dir.

ESAD’IN DA SONU OLUR

- PROF. DR. MESUT HAKKI CAŞIN (İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü): Moskova’da PYD/PKK ile Esad rejiminin Afrin işbirliği tartışılıyor. Suriye rejimi, oradaki teröristlerden silahları toplamayı taahhüt edip, Türkiye’ye karşı başka bir şey yapmaya kalkarsa bu kabul edilemez. Bunu ne Rusya ne İran ister, bu hem Astana Süreci’nin hem de Suriye rejiminin sonu olur. Zaten Afrin’de Suriye’deki Esad rejiminden daha çok Türkiye-Rusya ilişkileri önemli.Ancak Esad rejimi Türkiye’yi tuzağa düşürmeyi çalışırsa bu onun da sonu olur, harekat Afrin temizlenene kadar devam eder.

REJİM TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

- EMEKLİ ALBAY İBRAHİM KELEŞ (Güvenlik uzmanı): Afrin zaten 2012’de tek bir kurşun sıkılmadan Esad rejimi tarafından terör örgütüne bırakıldı. ÖSO gibi gerçek Suriyeli muhaliflerin Afrin’de söz sahibi olması gündeme gelince hem PYD’nin hem Esad’ın planları bozuldu. PYD, orada bekçi vaziyetindeydi. Bizim operasyonla etkisiz hale gelmeye başlayınca, tekrar rejim sahneye çıktı. Münbiç’te de aynı taktiği uyguladılar. Türkiye, El Bab’dan sonra Münbiç’e yönelince araya bir avuç rejim askerini tampon yaptılar. PYD/PKK’ya Münbiç’te kalkan oldular. Aynı taktik. Türkiye bu oyuna gelmez.