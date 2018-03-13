Teröristlere kıskaç daraldı
Afrin merkezin kuşatılmasına sadece 1,5 kilometre kaldı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 381’e yükselirken, yaklaşık 1102 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı. 12 köy daha ele geçirildi.
- KEMAL GÜMÜŞ/ADNAN GÜL
Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 381 oldu.
1102 KM ARINDIRILDI
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarmıştı. Dün itibari ile harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 102 kilometrekareye ulaştı. Harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına ise 1,5 kilometre kaldı. Buna göre TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezinin 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı’ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.
12 KÖY DAHA TEMİZLENDİ
Afrin’in güneybatısındaki Cinderesi beldesine bağlı Celeme, İskan, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol, Berlane Kuy ve Kutanlı ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin, yine ilçe merkezine bağlı Kibar ve Başilhaya köyleri terör örgütlerinden temizlendi. Böylece gün içinde teröristlerden kurtarılan köy sayısı 12’ye yükseldi. Harekatın başından bu yana ise 197 bölge kontrol altına alındı.
AFRİN’DEN ACI HABER
Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Zeytin Dalı Harekatı’nda Cinderesi’nde arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Ordu’nun Akkuş ilçesi nüfusuna kayıtlı, Kart 1 yıllık evliydi.
Afrin’de yaşayan siviller terör örgütünün engeline rağmen ilçeyi terkediyor.
EVDE MAYIN SAKLAMIŞLAR
Teröristlerden temizlenen Cinderes’te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi. Teröristlerin mayınları araziye tuzaklamak için evde sakladıkları belirlendi. Mayınlar, askerler tarafından imha edildi.
Terörist PYD/PKK Halkı Afrin’e hapsetti
Afrin Harekatı’nda sağ olarak yakalanan terör örgütü HPG’li Tirej B. ifadesinde, Afrin halkının nasıl baskı altında tutulduğunu anlattı. Svil halkı aracının arkasına bağlayarak çatışma bölgesine götürme talimatını verdiğini söyleyen Tuirej B., “Afrin merkezde göçü engellemek için sivillere yasak getirdik, kurallara uymayanlara şiddet uygulanıyordu. Korkutmak için bazen de silah kullandık” diyerek gerçekleri bir kez daha gözler önüne serdi. Mümbiç’ten Afrin bölgesine 35 gün önce götürülen terörist Tirej B. ifadesinde, “Çatışmalar nedeniyle halkı bölgede tutamıyorduk. Göç etmek isteyenlere karşı silah kullandık. Ancak silah kullanmak da yetmedi” dedi.
İngiliz çocuğu yalanlarına alet ettiler
Terör örgütü PYD/PKK yanlıları, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden kara propaganda yapmak için İngiltere’de köpek saldırısı nedeniyle yüzü parçalanan çocuğun fotoğrafını kullandı. Afrinli diye sunulan kanlar içindeki çocuk fotoğrafının, 16 Haziran 2015’te İngiltere’de köpek saldırısına uğrayan 18 aylık bebeğe ait olduğu ortaya çıktı. The Sun gazetesindeki “Kızgın köpeğin saldırısına uğrayan bebeğe 240’tan fazla dikiş atılacak” başlıklı haberde, annesinin arkadaşının köpeği tarafından saldırıya uğrayan 18 aylık Mayzee-Jo Gaspa’nın dramına yer verildi.
YOL KESİP ATEŞ AÇTILAR
Afrin’de terör örgütü YPG/PKK’lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmak isteyen halkı ateş ederek durdurma anı TSK’ya ait insansız hava araçlarınca görüntülendi.
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