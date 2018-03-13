Teröristlere kıskaç daraldı

Hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 381 oldu.

1102 KM ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı’nda 11 Mart Pazar günü toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ’tan kurtarmıştı. Dün itibari ile harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 102 kilometrekareye ulaştı. Harekat kapsamında Afrin merkezinin kuşatılmasına ise 1,5 kilometre kaldı. Buna göre TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı. TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezinin 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı’ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

12 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

Afrin’in güneybatısındaki Cinderesi beldesine bağlı Celeme, İskan, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç, kuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Hapol, Berlane Kuy ve Kutanlı ile kuzeybatıda Şeran beldesine bağlı Küçük Karkin, yine ilçe merkezine bağlı Kibar ve Başilhaya köyleri terör örgütlerinden temizlendi. Böylece gün içinde teröristlerden kurtarılan köy sayısı 12’ye yükseldi. Harekatın başından bu yana ise 197 bölge kontrol altına alındı.