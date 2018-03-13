Afrin’de PYD’den DEAŞ çıkıyor

Suriye’nin işgal edilmesine zemin hazırlayan DEAŞ ve PYD/PKK işbirliği, Türkiye’ye karşı bu defa Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya çıktı. Afrin’de sadece PKK’nın değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ’ın da bölgeden temizlendiğine dikkat çeken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bu iki terör örgütünün Afrin’deki kirli işbirliğini “DEAŞ’lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK’nın arasına katılıyor” sözleriyle aktardı. Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekatının başarıyla devam ettiğini belirtti.

PKK’YA KATILIYORLAR

Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı’nda da sürdüğüne işaret eden Akar, “Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı’nda 60 civarında teröristin teslim alındığını, yaralı olanların tedavi edildiğine değinen Akar, “Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor” ifadesini kullandı. Akar, şunları kaydetti: “Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ’lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK’nın arasına katılıyor.”