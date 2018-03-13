Afrin’de PYD’den DEAŞ çıkıyor
Mehmetçik, Suriye’de sadece PYD/PKK’yı değil terör örgütü DEAŞ’ı da temizliyor. Genelkurmay Başkanı Akar “DEAŞ’lılar kılık değiştirip PKK saflarında çarpışıyor” sözleriyle Afrin’deki kirli ittifaka dikkat çekti.
- HABER MERKEZİ
Suriye’nin işgal edilmesine zemin hazırlayan DEAŞ ve PYD/PKK işbirliği, Türkiye’ye karşı bu defa Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı’nda ortaya çıktı. Afrin’de sadece PKK’nın değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ’ın da bölgeden temizlendiğine dikkat çeken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bu iki terör örgütünün Afrin’deki kirli işbirliğini “DEAŞ’lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK’nın arasına katılıyor” sözleriyle aktardı. Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek, amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı harekatının başarıyla devam ettiğini belirtti.
PKK’YA KATILIYORLAR
Çukur operasyonlarında, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki sivil hassasiyetinin Zeytin Dalı Harekatı’nda da sürdüğüne işaret eden Akar, “Terör örgütü bu konuda manipülasyon yapmaya çalışıyor. Belli bir kesim bunlara inanıyor ama bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından biliniyor” diye konuştu.
Zeytin Dalı Harekatı’nda 60 civarında teröristin teslim alındığını, yaralı olanların tedavi edildiğine değinen Akar, “Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hassasiyetini göstermesi açısından önem taşıyor” ifadesini kullandı. Akar, şunları kaydetti: “Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarına geri dönmelerini sağlıyoruz. Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor. DEAŞ’lı teröristler, kıyafetlerini değiştirip PKK’nın arasına katılıyor.”
12 Ekim 2017’de DEAŞ’lı teröristler PYD güvenliğinde ABD gözleminde Rakka’dan çıkmıştı.
ABD’NİN İKİNCİ ORTAĞI
BEŞ yıl önce aniden ortaya çıkan Suriye ve Irak’ın yarısını işgal eden DEAŞ’ın, bir süre sonra neredeyse hiç savaşmadan işgal ettiği bölgeleri PYD/PKK’ya devrettiği görüldü. DEAŞ’ın ABD’nin bölgeyi yeniden dizayn etmek için kullandığı bir maymuncuk olduğu konuşulurken, İngiliz kanalı BBC, terör örgütleri DEAŞ ve PKK ile ABD’li askerlerin Rakka’daki işbirliğini ‘görüntülü’ olarak kanıtladı. Yıllardır Rakka’yı elinde tutan ve ‘Başkentim’ diyen DEAŞ bu şehri PKK’ya bırakırken, binlerce DEAŞ’lı da ABD askeri araçlarından oluşan konvoyla Türkiye ve Afrin sınırına taşındı. Yakalanan PKK/PYD’liler, DEAŞ-PKK ilişkisini defalarca doğruladı.
Genelkurmay Başkanı Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı (DIMDEX) 2018 fuarındaki Türk stantlarını gezdi.
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