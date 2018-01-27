Afrin’de yedi düvele karşı mücadele

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na dair sahadan verdiği sıcak bilgilerle dikkat çeken emekli Özel Kuvvetler subayı ve güvenlik stratejisti Abdullah Ağar, PKK’nın arkasındaki ‘küresel lojistik desteğe’ dair çarpıcı paylaşımda bulundu.

Pek çok düzenli ordunun elinde bulunmayan ağır silaha sahip olan, bunun yanında teknolojik savunma sistemleri uygulayan PKK/PYD, Afrin’i çevreleyen tepelerde kule, hendek, mazgal ve mevzilerden oluşan savunma hatları oluşturdu. Bu kuleleri resimler eşliğinde açıklayan Ağar, şunları söyledi:

İRTİBAT HENDEKLERİ

“Yükseltinin doğu yüzüne bakan tarafta beton bloklardan yapılan kuleler ve irtibat hendekleri var. Doğu yöndeki bu kuleler daire şeklinde-lego gibi üst-üste geçirilerek yapılmış. Bu modüler yapı, kulelerin çok kısa sürede inşa edilmelerini sağlıyor. İlk işgal zamanında Irak’ta görüldü. Bu kulelerin bilinen adı: ‘İşgal kuleleri!’ Amerikalılar icat etti, şimdi Afrin’de PKK da kullanıyor. Kulelerde önceden hazırlanan mazgallar var ve bu mazgallardan tanksavarlar dahil her türlü silah ateşlenebiliyor. Kulelerin içine yine önceden hazırlanan merdivenleri vinçle tepeden koymuşlar. Toprak tabana yaklaşık 1,5-2 metrelik bir lego yerleştirip yanlardan toprakla beslemişler ve üzerine yine 1 veya 2 parça koyarak inşa etmişler. Tüm parçalar önceden imal edildiği için kulelerin vinçle kurulmaları yaklaşık 2-3 saat. Bu bölgede doğudan batıya uzanan hendekler topraktan kazılmış. Kuleler ve mevziiler arası 600-700 metrelik beton hendekler var. Hendek betonları yine U profil. Önceden imal. Bu hendeklerin içinde motorsikle ya da mobiletle gidilebiliyor. Türk Askeri geçen Mayıs’tan beri bu tahkimatı obüs ve ÇNRA’larla vurmuş. Bir kısmı zarar görmüş, bir kısmı ayakta kalmış. Modüler olduğu için, yıpranan bölümleri değiştirme olanakları var.”

KULEDEN ATEŞ AÇILDI

Kulelerde yaşanan ilginç bir olayı aktaran Ağar, şöyle devam etti: “Asker mevziilere ilerlerken mevzilerden çıkmışlar. Arkada beklemişler, oradan ateş edip vurmaya çalışmışlar. Askerlerin omuz ve baş bölgeleri ile bacaklarına ateş etmişler. Hatta Türk askerinin birini başından vurmuşlar ama öldürememişler. Mermi askerin başındaki kaska gelmiş, düşmüş ama hemen sürünüp tümseğin arkasına geçmiş. ‘Öldürdüm’ diye böbürlenince kendi aralarında ‘öldürdüm/ öldüremedin’ tartışmışlar. Burada 5-10 metreden temas yaşanmış. Hendekler yüksekte olduğu ve arkası açık olduğu için böyle davrandıklarını söylüyorlar. Asker aşağıdan geldiği için ateş edip edip kaçmışlar. (Onlar ‘Mevzii aldık-mevzi değiştirdik’ diyorlar.”

Ağar, Alman ve Fransız işbirliğiyle yapılan tünel ve kuleler hakkında bilgi verdi.